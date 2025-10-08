október 8., szerda

Elképesztő számok a Balatonról – ennyi embert mentettek ki idén a vízimentők!

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) idén 3702 sérültet látott el a strandokon, és 56 magasabb szintű ellátásra szorulónak segített 450 vízimentőjével - közölte a szakszolgálat kedden az MTI-vel.

A VMSZ vízimentői idén 57 strandon láttak el feladatot. Harminc strandolót mentettek ki a vízből, akik közül három esetben újraélesztésre is szükség volt a magasabb szintű mentőegység kiérkezéséig. A szakszolgálat mentőhajói - köztük két sürgősségi mentőhajóval - 306 alkalommal futottak ki és 127 embert mentettek ki a Balatonból. Eszközmentésre - műszaki hibás hajó vontatására, felborult hajó visszaállítása, stb. - 39 esetben volt szükség - összegzi a közlemény.

mentőegység
A mentőegységek egészen elképesztő esetekkel is találkoztak, volt, aki kenuval és gyermek karúszóval akarta átevezi a tavat.   Fotó: ZH Archívum

Mentőegység - három esetben újraélesztésre is szükség volt

A VMSZ hajóin szolgáló egészségügyi személyzet 34 esetben látott el beteget vízen vagy a strandokon. A szakszolgálat esetkocsija és mentőtiszti autója 60 esetben futott ki betegellátásához. A beszámoló kitér arra is, hogy a VMSZ ebben az évben 15 nyílt vízi vagy szárazföldi rendezvényt biztosított, köztük olyanokat, mint a Balaton-átúszás, a Kékszalag vitorlásverseny vagy Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása. Mint írták, a szakszolgálat a balesetmegelőzésre és a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt fektet. Prevenciós csapata 17 olyan programot tartott, amelyeken gyerekek és felnőttek is elsajátíthatták az alapszintű újraélesztést és a biztonságos fürdőzés szabályait.

Riasztás a BalatonHelp alalmazáson keresztül

Írnak arról is, hogy a szakszolgálat búvárszolgálatát 44 esetben kérték fel víz alatti keresésre, amelyek során leggyakrabban tárgyak felkutatása és kiemelése volt a feladatuk. A VMSZ jövő nyárig karbantartást, felújítást végez az eszközein és felszerelésein, illetve részt vesz rendezvények biztosításában. A Balatonon továbbra is riaszthatók mentőhajóik a BalatonHelp alkalmazáson keresztül vagy a +36 30 383 8383 számon.

 

