Nemcsak magukért, másokért is hosszú utat tettek meg a zalai településen

„Az országos programhoz csatlakozva idén tizenharmadik alkalommal szervezték meg a mellrák elleni sétát. A résztvevők a falu központjában gyülekeztek, majd a mellrák elleni küzdelmet jelképező rózsaszínű szalag feltűzése után indultak el a több kilométeres sétára. A közel egyórás kellemes séta a Baki Agrocentrum Kft. vendégházánál ért véget, ahol Baloghné Domján Éva, a program háziasszonya fogadta a résztvevőket. A délután folytatásaként tartalmas és tanulságos előadások következtek az egészségmegőrzés témakörében.

Elsőként Merthné Egyed Mária, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház vármegyei védőnője tartott előadást a daganatos betegségek megelőzéséről, valamint a szűrések és az önvizsgálat fontosságáról. Ezt követte Rakos Rita gyógytornász és egészségfejlesztő "Sosem késő" című előadása, melyben arra hívta fel a figyelmet, hogyan tehetjük életünket egészségesebbé. A szakember a mozgás, a táplálkozás, az alvás és a stresszkezelés területén adott gyakorlati tanácsokat. Végül Végvári Viktória, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Egészségfejlesztési Irodájának dietetikusa beszélt a táplálkozás daganatmegelőző szerepéről, a program pedig egy interaktív, jó hangulatú közös beszélgetéssé alakult. A kellemes és tartalmas délután közös vacsorával zárult. A szervezők célja, hogy a program évről évre egyre több embert ösztönözzön az egészségtudatos életmódra, és hogy a közösség együtt tegyen a megelőzésért” – tájékoztatták hírportálunkat.