Mellrák elleni séta

Nemcsak magukért, másokért is hosszú utat tettek meg a zalai településen

Címkék#szalag#program#Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház#kampány#mellrák#küzdelem

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ebből az alkalomból különféle kampányokon hívják fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. Az elmúlt hétvégén a Baki Asszonyok Faluvédő Egyesülete és Merthné Egyed Mária, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház vármegyei védőnője szervezett mellrák elleni sétát, a rendezvényről képes beszámolót küldtek.

Zaol.hu
Nemcsak magukért, másokért is hosszú utat tettek meg a zalai településen

A zalai településen ugyancsak tudatos högyek élnek, akiknek fontos az egészség.

Forrás: ZH

„Az országos programhoz csatlakozva idén tizenharmadik alkalommal szervezték meg a mellrák elleni sétát. A résztvevők a falu központjában gyülekeztek, majd a mellrák elleni küzdelmet jelképező rózsaszínű szalag feltűzése után indultak el a több kilométeres sétára. A közel egyórás kellemes séta a Baki Agrocentrum Kft. vendégházánál ért véget, ahol Baloghné Domján Éva, a program háziasszonya fogadta a résztvevőket. A délután folytatásaként tartalmas és tanulságos előadások következtek az egészségmegőrzés témakörében. 

Elsőként Merthné Egyed Mária, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház vármegyei védőnője tartott előadást a daganatos betegségek megelőzéséről, valamint a szűrések és az önvizsgálat fontosságáról. Ezt követte Rakos Rita gyógytornász és egészségfejlesztő "Sosem késő" című előadása, melyben arra hívta fel a figyelmet, hogyan tehetjük életünket egészségesebbé. A szakember a mozgás, a táplálkozás, az alvás és a stresszkezelés területén adott gyakorlati tanácsokat. Végül Végvári Viktória, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Egészségfejlesztési Irodájának dietetikusa beszélt a táplálkozás daganatmegelőző szerepéről, a program pedig egy interaktív, jó hangulatú közös beszélgetéssé alakult. A kellemes és tartalmas délután közös vacsorával zárult. A szervezők célja, hogy a program évről évre egyre több embert ösztönözzön az egészségtudatos életmódra, és hogy a közösség együtt tegyen a megelőzésért” – tájékoztatták hírportálunkat. 

 

