5 órája
Három zalai iskola a legjobb 100 között! Itt a friss országos rangsor (képgaléria, videó)
Hogyan és miként figyelnek a tehetségre az iskolák? Kinek és miért fontos visszajelzés az MCC gimnáziumi rangsor? Ezekkel a kérdésekkel is foglalkoztak kedden az MCC Zalaegerszegi Képzés Központjában, ahol a TOP 100-as ranglista érintett zalai iskoláinak igazgatói mondták el véleményüket, tapasztalataikat. A kerekasztal-beszélgetés után a digitális reziliencia, az élménypedagógia és a kommunikáció témakörében workshopokkal várták a vármegye pedagógusait. A programon dr. Sali Zsófia képviselet-vezető és Kajári Attila tankerületi igazgató köszöntötte a résztvevőket.
A kerekasztal-beszélgetést Fekete Áron, az MCC Tanuláskutató Intézetének munkatársa koordinálta. Mellette Varga Szabolcs Gábor, Györek László és Schneider János.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
Ahogy arról korábban beszámoltunk, három zalai gimnázium is szép sikereket ért el az MCC gimnáziumi rangsor megmérettetésén. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) ünnepélyes gála keretében ismerte el Magyarország 100 legjobb gimnáziumát februárban. Zala vármegyéből három iskolát díjaztak: 39. helyen a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 51. helyen a keszthelyi Vajda János Gimnázium és 83. helyen a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium végzett. A keddi, „Zalában is négyzetre emeljük a tehetséget!” elnevezésű pedagóguskonferencián kérdeztük az érintett iskolák igazgatóit.
MCC gimnáziumi rangsor, ami visszajelzés a szülőnek is
A Zrínyi-gimnázium igazgatója, Schneider János lapunk érdeklődésére elmondta: igyekeznek nemcsak tantárgyi tudást, hanem minden másban tehetséges fiatalokat, alkotókat, előadóművészeket felkarolni. A gyerekeknek számos bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítanak, miközben közösségi élményeket szereznek az iskolában. Mindez hasonló az MCC törekvéseivel, tette hozzá. Az induláskor például azonnal csatlakoztak a kisiskolás programhoz, de a középiskolás programokat is sok diákjuk látogatja. Varga Szabolcs Gábor, a Keszthelyi Vajda János Gimnázium igazgatója elárulta, az MCC gimnáziumi rangsor az elkötelezett pedagógusok, a szorgalmas és motivált diákok, valamint a támogató szülők együttes elismerése.
- Hagyományos intézmény vagyunk, 250 éve a térségben élő fiatalok továbbtanulását szolgáljuk, nagyon jó eredménnyel. Emellett mindig alkalmazkodunk a megújuló, változó környezethez Mondhatjuk, ez a kettő, a hagyományok tisztelete és a megújulás képessége a védjegyünk – jelezte Varga Szabolcs Gábor.
Györek László, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója arról tájékoztatott, hogy iskolájukban a tehetséggondozás régi hagyomány, ami nem önmagáért fontos. A tehetség értékhordozó, s nem elsősorban a versengésről szól. A gyerekek olyan értéket látnak a gimnáziumi évek alatt, amit tovább visznek. S értékek nélkül nincs oktatás sem, mondta az igazgató.
Ki hova jelentkezik? Segít a rangsor?
Az MCC Országos Gimnáziumi Rangsora 400 gimnázium teljesítményét vizsgálta átfogó módon, közhiteles adatok felhasználásával. Az elemzésnek a szakgimnáziumok nem képezték részét.
Wittmann Zsolt, az MCC középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője lapunknak elmondta, az első országos rangsort januárban tették közzé az Oktatási Hivatallal együttműködve. A korábban ismert rangsoroktól eltérően további három területtel bővült az övék.
- A lehető legfrissebb adatbázissal dolgozunk, s szélesebb rendszerrel vizsgálódunk, összesen hét szempont alapján készítjük a rangsort. Többet mutatunk tehát mind a szülőknek, mind az iskoláknak. Harmadik újdonság, hogy ez egy folyamatosan fejlesztett rangsor, így a jövőben új elemekkel pontosítjuk, bővítjük a felmérést – felelte Wittmann Zsolt.
Az MCC a népszerűségi mutatókkal - hányan és milyen eredménnyel jelentkeztek egy-egy iskolába - és teljesítményindikátorok alapján vizsgálta a négyszáz gimnáziumot. A következő mutatók alapján készült az országos rangsor:
- A tanév felsőoktatási felvételi eredményei
- A 10. évfolyamos tanulók kompetenciamérési eredményeinek átlaga (matematika, szövegértés)
- A gimnáziumi tanulók által letett összes közép- és emelt szintű érettségi vizsga százalékos eredményeinek átlaga
- A gimnáziumban emelt szinten letett érettségi vizsgák számának aránya
- A gimnáziumokba történő felvételihez első helyen írt középiskolai központi felvételi eredmények átlaga
- A gimnáziumokba első helyen jelentkezők aránya
- A gimnáziumokban az OKTV döntős tanulók száma Az MCC középiskolai és egyetemi programjai révén közvetlen kapcsolatban áll a tehetséges diákokkal, így az intézmény első kézből szerzett tapasztalatokkal is segíti a gimnáziumok munkájának értékelését.
MCC gimnáziumi rangsorban három zalai iskolaFotók: Mozsár Eszter
Az MCC országos gimnáziumi rangsora: három zalai a 100 legjobb között