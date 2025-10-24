Három zalai iskola a legjobb 100 között! Itt a friss országos rangsor (képgaléria, videó)

Ahogy arról korábban beszámoltunk, három zalai gimnázium is szép sikereket ért el az MCC gimnáziumi rangsor megmérettetésén. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) ünnepélyes gála keretében ismerte el Magyarország 100 legjobb gimnáziumát februárban. Zala vármegyéből három iskolát díjaztak: 39. helyen a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 51. helyen a keszthelyi Vajda János Gimnázium és 83. helyen a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium végzett. A keddi, „Zalában is négyzetre emeljük a tehetséget!” elnevezésű pedagóguskonferencián kérdeztük az érintett iskolák igazgatóit.

MCC gimnáziumi rangsor. Wittmann Zsolt kérdésünkre elmondta, milyen szempontok alapján vizsgálták az ország 400 iskoláját.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

MCC gimnáziumi rangsor, ami visszajelzés a szülőnek is

A Zrínyi-gimnázium igazgatója, Schneider János lapunk érdeklődésére elmondta: igyekeznek nemcsak tantárgyi tudást, hanem minden másban tehetséges fiatalokat, alkotókat, előadóművészeket felkarolni. A gyerekeknek számos bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítanak, miközben közösségi élményeket szereznek az iskolában. Mindez hasonló az MCC törekvéseivel, tette hozzá. Az induláskor például azonnal csatlakoztak a kisiskolás programhoz, de a középiskolás programokat is sok diákjuk látogatja. Varga Szabolcs Gábor, a Keszthelyi Vajda János Gimnázium igazgatója elárulta, az MCC gimnáziumi rangsor az elkötelezett pedagógusok, a szorgalmas és motivált diákok, valamint a támogató szülők együttes elismerése.

- Hagyományos intézmény vagyunk, 250 éve a térségben élő fiatalok továbbtanulását szolgáljuk, nagyon jó eredménnyel. Emellett mindig alkalmazkodunk a megújuló, változó környezethez Mondhatjuk, ez a kettő, a hagyományok tisztelete és a megújulás képessége a védjegyünk – jelezte Varga Szabolcs Gábor.

Györek László, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója arról tájékoztatott, hogy iskolájukban a tehetséggondozás régi hagyomány, ami nem önmagáért fontos. A tehetség értékhordozó, s nem elsősorban a versengésről szól. A gyerekek olyan értéket látnak a gimnáziumi évek alatt, amit tovább visznek. S értékek nélkül nincs oktatás sem, mondta az igazgató.