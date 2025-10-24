október 24., péntek

Három zalai iskola a legjobb 100 között! Itt a friss országos rangsor (képgaléria, videó)

Címkék#MCC#Zaol videó#gimnáziumi rangsor#iskola

Hogyan és miként figyelnek a tehetségre az iskolák? Kinek és miért fontos visszajelzés az MCC gimnáziumi rangsor? Ezekkel a kérdésekkel is foglalkoztak kedden az MCC Zalaegerszegi Képzés Központjában, ahol a TOP 100-as ranglista érintett zalai iskoláinak igazgatói mondták el véleményüket, tapasztalataikat. A kerekasztal-beszélgetés után a digitális reziliencia, az élménypedagógia és a kommunikáció témakörében workshopokkal várták a vármegye pedagógusait. A programon dr. Sali Zsófia képviselet-vezető és Kajári Attila tankerületi igazgató köszöntötte a résztvevőket.

Mozsár Eszter
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A kerekasztal-beszélgetést Fekete Áron, az MCC Tanuláskutató Intézetének munkatársa koordinálta. Mellette Varga Szabolcs Gábor, Györek László és Schneider János.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Ahogy arról korábban beszámoltunk, három zalai gimnázium is szép sikereket ért el az MCC gimnáziumi rangsor megmérettetésén. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) ünnepélyes gála keretében ismerte el Magyarország 100 legjobb gimnáziumát februárban. Zala vármegyéből három iskolát díjaztak: 39. helyen a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 51. helyen a keszthelyi Vajda János Gimnázium és 83. helyen a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium végzett. A keddi, „Zalában is négyzetre emeljük a tehetséget!” elnevezésű pedagóguskonferencián kérdeztük az érintett iskolák igazgatóit.

MCC gimnáziumi rangsor
MCC gimnáziumi rangsor. Wittmann Zsolt kérdésünkre elmondta, milyen szempontok alapján vizsgálták az ország 400 iskoláját.  
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

MCC gimnáziumi rangsor, ami visszajelzés a szülőnek is

A Zrínyi-gimnázium igazgatója, Schneider János lapunk érdeklődésére elmondta: igyekeznek nemcsak tantárgyi tudást, hanem minden másban tehetséges fiatalokat, alkotókat, előadóművészeket felkarolni. A gyerekeknek számos bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítanak, miközben közösségi élményeket szereznek az iskolában. Mindez hasonló az MCC törekvéseivel, tette hozzá. Az induláskor például azonnal csatlakoztak a kisiskolás programhoz, de a középiskolás programokat is sok diákjuk látogatja. Varga Szabolcs Gábor, a Keszthelyi Vajda János Gimnázium igazgatója elárulta, az MCC gimnáziumi rangsor az elkötelezett pedagógusok, a szorgalmas és motivált diákok, valamint a támogató szülők együttes elismerése. 

- Hagyományos intézmény vagyunk, 250 éve a térségben élő fiatalok továbbtanulását szolgáljuk, nagyon jó eredménnyel. Emellett mindig alkalmazkodunk a megújuló, változó környezethez Mondhatjuk, ez a kettő, a hagyományok tisztelete és a megújulás képessége a védjegyünk – jelezte Varga Szabolcs Gábor. 

Györek László, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója arról tájékoztatott, hogy iskolájukban a tehetséggondozás régi hagyomány, ami nem önmagáért fontos. A tehetség értékhordozó, s nem elsősorban a versengésről szól. A gyerekek olyan értéket látnak a gimnáziumi évek alatt, amit tovább visznek. S értékek nélkül nincs oktatás sem, mondta az igazgató. 

MCC gimnáziumi rangsor
A pedagóguskonferencián több workshopot is tartottak 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Ki hova jelentkezik? Segít a rangsor?

Az MCC Országos Gimnáziumi Rangsora 400 gimnázium teljesítményét vizsgálta átfogó módon, közhiteles adatok felhasználásával. Az elemzésnek a szakgimnáziumok nem képezték részét. 

Wittmann Zsolt, az MCC középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője lapunknak elmondta, az első országos rangsort januárban tették közzé az Oktatási Hivatallal együttműködve. A korábban ismert rangsoroktól eltérően további három területtel bővült az övék.

- A lehető legfrissebb adatbázissal dolgozunk, s szélesebb rendszerrel vizsgálódunk, összesen hét szempont alapján készítjük a rangsort. Többet mutatunk tehát mind a szülőknek, mind az iskoláknak. Harmadik újdonság, hogy ez egy folyamatosan fejlesztett rangsor, így a jövőben új elemekkel pontosítjuk, bővítjük a felmérést – felelte Wittmann Zsolt.

Az MCC a népszerűségi mutatókkal - hányan és milyen eredménnyel jelentkeztek egy-egy iskolába - és teljesítményindikátorok alapján vizsgálta a négyszáz gimnáziumot. A következő mutatók alapján készült az országos rangsor: 

  • A tanév felsőoktatási felvételi eredményei
  • A 10. évfolyamos tanulók kompetenciamérési eredményeinek átlaga (matematika, szövegértés)
  • A gimnáziumi tanulók által letett összes közép- és emelt szintű érettségi vizsga százalékos eredményeinek átlaga
  • A gimnáziumban emelt szinten letett érettségi vizsgák számának aránya
  • A gimnáziumokba történő felvételihez első helyen írt középiskolai központi felvételi eredmények átlaga
  • A gimnáziumokba első helyen jelentkezők aránya
  • A gimnáziumokban az OKTV döntős tanulók száma Az MCC középiskolai és egyetemi programjai révén közvetlen kapcsolatban áll a tehetséges diákokkal, így az intézmény első kézből szerzett tapasztalatokkal is segíti a gimnáziumok munkájának értékelését.

MCC gimnáziumi rangsorban három zalai iskola

Fotók: Mozsár Eszter

 


 

