Így járnak a buszok és a vonatok a hosszú hétvégén – nézze meg, hogy biztosan célba érjen!

Ennek részeként több kocsival közlekednek majd az InterCity vonatok, így az átlagosnál több férőhely áll rendelkezésre mindazok számára, akik az ünnepi programokra, illetve a hosszú hétvégén a népszerű turisztikai célpontok felé utaznak, írja a mavcsoport.hu.

Több kocsival közlekednek majd az InterCity vonatok. Képünk illusztráció

Forrás: MÁV-csoport

Szükség esetén az Országos Haváriaközpont gyorsan bevethető, úgynevezett MÁVBUSZ-járatokkal is támogatja majd az utasforgalmat.

A közlekedési társaság, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szakemberei folyamatosan figyelik az utasigények alakulását, hogy szükség esetén további intézkedésekkel is biztosítani tudják a zökkenőmentes közlekedést.

További részletek a hosszú hétvége közösségi közlekedéséről a mavcsoport.hu-n!

