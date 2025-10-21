október 21., kedd

Orsolya névnap

12°
+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi közlekedés

18 perce

Így járnak a buszok és a vonatok a hosszú hétvégén – nézze meg, hogy biztosan célba érjen!

Címkék#járat#MÁV +#menetrend

A MÁV-csoport a nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban bevált intézkedésekkel készül az október 23-i nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére, közölték a honlapjukon.

Zaol.hu

Ennek részeként több kocsival közlekednek majd az InterCity vonatok, így az átlagosnál több férőhely áll rendelkezésre mindazok számára, akik az ünnepi programokra, illetve a hosszú hétvégén a népszerű turisztikai célpontok felé utaznak, írja a mavcsoport.hu.

 Több kocsival közlekednek majd az InterCity vonatok. Képünk illusztráció
Forrás: MÁV-csoport

Szükség esetén az Országos Haváriaközpont gyorsan bevethető, úgynevezett MÁVBUSZ-járatokkal is támogatja majd az utasforgalmat.

A közlekedési társaság, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szakemberei folyamatosan figyelik az utasigények alakulását, hogy szükség esetén további intézkedésekkel is biztosítani tudják a zökkenőmentes közlekedést. 

További részletek a hosszú hétvége közösségi közlekedéséről a mavcsoport.hu-n!

Olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu