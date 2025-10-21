18 perce
Így járnak a buszok és a vonatok a hosszú hétvégén – nézze meg, hogy biztosan célba érjen!
A MÁV-csoport a nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban bevált intézkedésekkel készül az október 23-i nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére, közölték a honlapjukon.
Ennek részeként több kocsival közlekednek majd az InterCity vonatok, így az átlagosnál több férőhely áll rendelkezésre mindazok számára, akik az ünnepi programokra, illetve a hosszú hétvégén a népszerű turisztikai célpontok felé utaznak, írja a mavcsoport.hu.
Szükség esetén az Országos Haváriaközpont gyorsan bevethető, úgynevezett MÁVBUSZ-járatokkal is támogatja majd az utasforgalmat.
A közlekedési társaság, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szakemberei folyamatosan figyelik az utasigények alakulását, hogy szükség esetén további intézkedésekkel is biztosítani tudják a zökkenőmentes közlekedést.
További részletek a hosszú hétvége közösségi közlekedéséről a mavcsoport.hu-n!
Olvasta már?
Milyen idő lesz Zalában az október 23-ai hosszú hétvégén? A ChatGPT elárulja