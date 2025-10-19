október 19., vasárnap

Mentsen életeket!

Hol adhat vért Zala vármegyében? Megmutatjuk!

Véradások Zalában október 6. és 10. között.

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:
www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) október 20. 08:00 - 15:00
Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) október 20. 13:00 - 16:00
Nagykanizsa, Nagykanizsa Plazmacentrum (Zrínyi utca 15.) október 21. 15:00 - 17:00
Türje, Türje Művelődési Ház (Szabadság tér 17.) október 22. 16:00 - 18:00
Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) október 25. 08:00 - 14:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.

 

