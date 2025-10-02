Újabb hegyi utak újultak meg – egyre többen élnek zártkerti ingatlanokban

Mart aszfaltburkolat került arra a négy útszakaszra, amelyek zártkerti területeket érintenek. Horváth Jácint elmondta: Nagykanizsán idén is saját önkormányzati forrásból végezték el a zártkerti útfelújításokat. Ezúttal 25 millió forintot fordítottak erre a célra, így javítva az utak minőségét. A projekt felelőse a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. volt. A fejlesztés során mart aszfaltburkolat készült emulziós zárással, a szükséges helyeken padkázással kiegészítve.

Mart aszfaltburkolat került a zárkerti útszakaszokra Nagykanizsán. Itt épp Förhéncen tart sajtótájékoztatót (b-j): Horváth Jácint, Gábris Jácint és Szamosi Gábor

Fotó: Szakony Attila

Mart aszfaltburkolat került:

Förhénc, Öregförhénc út: 87 méter hosszban

Förhénc, Völgy út (Lejtő és Domb utca között): 178 méter hosszban

Szentgyörgyvári hegy, Kishegyi út (Kenyérkúti úttól délre a Kishegyi út 42-ig): 400 méter hosszban

Szentgyörgyvári hegy, Szent György út (61. számháztól északi irányba): 200 méter hosszban

Egyre többen költöznek ki a városból

Gábris Jácint kiemelte: a fejlesztések kapcsán jobban fókuszálnak azokra a városrészekre, amelyek a korábbi években kevesebb figyelmet kaptak, s mivel egyre többen életvitelszerűen élnek zártkerti ingatlanokban, különösen fontos, hogy ezek a területek is lehetőség szerint megfelelő infrastruktúrával rendelkezzenek.

Folytatódik a fejlesztés

Szamosi Gábor szerint a felújítás fontos lépés volt, most olyan szakaszokat érintett a beruházás, amelyek nagyobb forgalmat bonyolítanak. Várhatóan a következő években további hegyi utakon lesznek hasonló munkálatok.