1 órája
Újabb hegyi utak újultak meg – egyre többen élnek zártkerti ingatlanokban
Nagykanizsa saját forrásból, kicsivel több mint 25 millió forintból zártkerti utakat újított fel. Mart aszfaltburkolat került Förhénc és a Szentgyörgyvári hegy több szakaszára. A részletekről Horváth Jácint polgármester, Gábris Jácint önkormányzati képviselő és Szamosi Gábor, a Via Kanizsa Zrt. műszaki igazgatója beszélt.
Mart aszfaltburkolat került arra a négy útszakaszra, amelyek zártkerti területeket érintenek. Horváth Jácint elmondta: Nagykanizsán idén is saját önkormányzati forrásból végezték el a zártkerti útfelújításokat. Ezúttal 25 millió forintot fordítottak erre a célra, így javítva az utak minőségét. A projekt felelőse a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. volt. A fejlesztés során mart aszfaltburkolat készült emulziós zárással, a szükséges helyeken padkázással kiegészítve.
Mart aszfaltburkolat került:
- Förhénc, Öregförhénc út: 87 méter hosszban
- Förhénc, Völgy út (Lejtő és Domb utca között): 178 méter hosszban
- Szentgyörgyvári hegy, Kishegyi út (Kenyérkúti úttól délre a Kishegyi út 42-ig): 400 méter hosszban
- Szentgyörgyvári hegy, Szent György út (61. számháztól északi irányba): 200 méter hosszban
Egyre többen költöznek ki a városból
Gábris Jácint kiemelte: a fejlesztések kapcsán jobban fókuszálnak azokra a városrészekre, amelyek a korábbi években kevesebb figyelmet kaptak, s mivel egyre többen életvitelszerűen élnek zártkerti ingatlanokban, különösen fontos, hogy ezek a területek is lehetőség szerint megfelelő infrastruktúrával rendelkezzenek.
Folytatódik a fejlesztés
Szamosi Gábor szerint a felújítás fontos lépés volt, most olyan szakaszokat érintett a beruházás, amelyek nagyobb forgalmat bonyolítanak. Várhatóan a következő években további hegyi utakon lesznek hasonló munkálatok.