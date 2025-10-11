Romos épületből, zsúfolt otthonból rendes lakásba költözhet– így kaphat segítséget!

Országosan másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Felzárkózó települések bérlakásprogramban.

Méltatlan lakhatási körülmények helyett komfortos lakásokat biztosít a Máltai Szeretetszolgálat. Illusztráció: Németh András Péter

A Máltai Szeretetszolgálat 13 vármegyében segít

A modern, egészséges és tágas otthonok kialakítása a Felzárkózó települések program részeként 13 vármegyében zajlik, közölte a Felzárkózó Települések Kommunikáció.

Zsúfolt, romos házakban, melléképületekben laktak

Az országban a program keretében már lakást kapott száz család. Ők jellemzően zsúfolt, akár több család által lakott ingatlant, melléképületet, vagy romosodó öreg házat, sok helyen fürdőszoba nélkül épült, vagy csupán egyetlen fűthető helyiséggel rendelkező épületet cserélhettek korszerű bérleményre. A bérlők döntő többsége munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott, kisebb részük közfoglalkoztatásban áll, vagy alkalmi munkával kiegészített rendszeres jövedelemből él.

Zalában 9 települést érint a program

A bérlakásprogramot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig az országban 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. A fejlesztések megvalósításában más civil szervezetek is közreműködnek, az ő részvételükkel további 63 ingatlanból lesz szociális bérlakás. Az európai uniós támogatásból megvalósuló program 13 vármegye 166 településén létesít ilyen ingatlanokat. A szeretetszolgálat Zala vármegye 9 településén alakít ki bérleményeket, ezek a következők:

Zalakomár,

Szentpéterúr,

Kistolmács,

Zajk,

Csörnyeföld,

Oltárc,

Söjtör,

Zalaegerszeg,

Mikekarácsonyfa.

Így összesen 27 ingatlanban lelhetnek új, komfortos lakásra a családok; eddig 8 otthon készült el, további 19 épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. Eddig 6 bérlakásba 22 lakó költözhetett be. A szociális bérlakásokra valamennyi érintett Fete-település lakói pályázhatnak.