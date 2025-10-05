október 5., vasárnap

Október a mellrák elleni figyelemfelhívás hónapja. A Mellrákinfó Egyesület idén is elindította országos Pink Gasztro kampányát, amelyhez egyre több étterem, kávézó és cukrászda csatlakozik.

Málna álom, nemcsak az ízek miatt különleges – minden falattal segítesz!

A mellrák elleni küzdelmet Jakabfi Dávid is szívügyének tekinti, ezért a JD Cukrászda csatlakozott a Pink Gasztró Kampányhoz.

Forrás: Jakabfi Dávid/Facebook

Magyarországon évente közel 9500 nőnél diagnosztizálnak emlőrákot, ami azt jelenti, hogy minden tizedik nőt érint élete során. A betegség korai stádiumban azonban jól szűrhető: az 5 éves túlélési arány közel 95%, ha időben felismerik. Ennek ellenére a meghívót kapó 45–65 év közötti nőknek mindössze 40–50%-a vesz részt az ingyenes mammográfiás szűrővizsgálaton – ezen szeretne változtatni a kampány.

A mellrák elleni küzdelmet Jakabfi Dávid, nagykanizsai mestercukrász is szívügyének tekinti, ezért a JD Cukrászda csatlakozott a Pink Gasztró Kampányhoz. A kiskanizsai cukrászda egész októberben a Málna álom nevű sütemény bevételének egy részével támogatja a kampányt - olvasható Jakabfi Dávid facebook oldalán.

 

