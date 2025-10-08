Tabudöntés Zalában: azoknak, akik korán veszítették el a babájukat (galéria, videó)

A magzati kegyeleti emlékhely átadásán Nagykanizsa prominens személyiségei, önkormányzati képviselők, alpolgármesterek, az ötletgazda, az Egycipőben baba-mama klub tagjai és a történelmi egyházak képviselői vettek részt. A narrációban elhangzott: október 15-e 2001 óta a perinatális és babagyász világnapja. Ezen a napon azokra a kisbabákra emlékeznek, akik a születésük előtt, vagy nem sokkal a születésük után hunytak el.

Elkészült a magzati kegyeleti emlékhely a temetőben, melynél Bánhidi-Etler Anna tartott beszédet

Fotó: Szakony Attila

Magzati kegyeleti emlékhely: a gyászfeldolgozás színhelye

Az emlékhely leleplezése előtt Horváth Jácint polgármester szólt az emlékezőkhöz. Először köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a magzati kegyeleti emlékhely elkészültében segítettek és egy héttel az emléknap előtt fejet hajthatnak.

– Az európai kultúrákban a gyermek jelenti és jelképesíti a jövőt, ő testesíti meg azt, amit családról gondolunk – fogalmazott. – Nincs fájdalmasabb, mint egy gyermek elvesztése, legyen az a megszületés előtti búcsú akár. A baj bekövetkezhet a várandósság, a szülés alatt, illetve röviddel a születés után. A magzat elvesztése fájdalom a szülő, különösen az édesanya számára, ami kihatással van akár a későbbi gyermekvállalási szándékra is. Ezt a veszteséget fel kell dolgozni, ezt szolgálja az emlékhely, ahol méltó módon emlékezhetnek meg az elhunyt babákról, s elvégezhetik a gyászfeldolgozáshoz szükséges rituálékat is.

Csorba Tamás plébános és Hella Ferenc református esperes áldotta meg az emlékhelyet

Fotó: Szakony Attila

Az átsuhanó lelkekért

Majd a magzati kegyeleti emlékhely ötletgazdája, az Egycipőben baba-mama klub alapítója, Bánhidi-Etler Anna szólt az emlékezőkhöz.

– Két évvel ezelőtt a baba-mama klubunk nevében kezdeményeztem ennek az emlékhelynek a létrehozását – mondta. – Az indíttatás nemcsak a hivatásomból, a dúlaságomból fakadt, hanem a saját életemből is. Jómagam is anyukája vagyok egy átsuhanó léleknek. Ők azok a babák, akiket a méhünkben, és a karunkban soha vagy csak nagyon rövid ideig tarthattunk, de a szívünkben örökre. Mikor egy család ilyen veszteséget él meg, a fájdalmat mélyíti, hogy nem csak a megfogant gyermeküket, de a vele kapcsolatos jövőképet is el kell gyászolni.