Tabudöntés Zalában: azoknak, akik korán veszítették el a babájukat (galéria, videó)

A perinatális, vagyis születés közeli halált átélt anyáknak adhat megnyugvást az emlékhely, amit szerdán a Tripammer utcai temetőben avattak fel. A magzati kegyeleti emlékhely szívszorító eseményéről alább olvashatnak.

Benedek Bálint
A magzati kegyeleti emlékhely átadása a nagykanizsai Tripammer utcai köztemetőben

Fotó: Szakony Attila

A magzati kegyeleti emlékhely átadásán Nagykanizsa prominens személyiségei, önkormányzati képviselők, alpolgármesterek, az ötletgazda, az Egycipőben baba-mama klub tagjai és a történelmi egyházak képviselői vettek részt. A narrációban elhangzott: október 15-e 2001 óta a perinatális és babagyász világnapja. Ezen a napon azokra a kisbabákra emlékeznek, akik a születésük előtt, vagy nem sokkal a születésük után hunytak el.

magzati kegyeleti emlékhely
Elkészült a magzati kegyeleti emlékhely a temetőben, melynél Bánhidi-Etler Anna tartott beszédet
Fotó: Szakony Attila

Magzati kegyeleti emlékhely: a gyászfeldolgozás színhelye

Az emlékhely leleplezése előtt Horváth Jácint polgármester szólt az emlékezőkhöz. Először köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a magzati kegyeleti emlékhely elkészültében segítettek és egy héttel az emléknap előtt fejet hajthatnak.

– Az európai kultúrákban a gyermek jelenti és jelképesíti a jövőt, ő testesíti meg azt, amit családról gondolunk – fogalmazott. – Nincs fájdalmasabb, mint egy gyermek elvesztése, legyen az a megszületés előtti búcsú akár. A baj bekövetkezhet a várandósság, a szülés alatt, illetve röviddel a születés után. A magzat elvesztése fájdalom a szülő, különösen az édesanya számára, ami kihatással van akár a későbbi gyermekvállalási szándékra is. Ezt a veszteséget fel kell dolgozni, ezt szolgálja az emlékhely, ahol méltó módon emlékezhetnek meg az elhunyt babákról, s elvégezhetik a gyászfeldolgozáshoz szükséges rituálékat is.

magzati kegyeleti emlékhely
Csorba Tamás plébános és Hella Ferenc református esperes áldotta meg az emlékhelyet
Fotó: Szakony Attila

Az átsuhanó lelkekért

Majd a magzati kegyeleti emlékhely ötletgazdája, az Egycipőben baba-mama klub alapítója, Bánhidi-Etler Anna szólt az emlékezőkhöz.

– Két évvel ezelőtt a baba-mama klubunk nevében kezdeményeztem ennek az emlékhelynek a létrehozását – mondta. – Az indíttatás nemcsak a hivatásomból, a dúlaságomból fakadt, hanem a saját életemből is. Jómagam is anyukája vagyok egy átsuhanó léleknek. Ők azok a babák, akiket a méhünkben, és a karunkban soha vagy csak nagyon rövid ideig tarthattunk, de a szívünkben örökre. Mikor egy család ilyen veszteséget él meg, a fájdalmat mélyíti, hogy nem csak a megfogant gyermeküket, de a vele kapcsolatos jövőképet is el kell gyászolni.

magzati kegyeleti emlékhely
Az emlékhelynél a jelenlévők, köztük Horváth Jácint mécseseket gyújtottak
Fotó: Szakony Attila

Vallják: "Törjük meg a csendet!"

Hozzátette: a statisztikák szerint minden negyedik nő átél perinatális veszteséget. Mégis, a társadalom gyakran hallgat. Tabusítja a témát, bagatellizálja a megélést. Így az érintett családok bezárkóznak, elszigetelődnek. Nincs tér, ahol kimondható lenne, amit éreznek. Nincs sírhely, ahol emlékezhetnek. Nincs idő, nincs szertartás, nincs közös nyelv a gyászhoz.

– De aki elveszített egy gyermeket, az tudja: abból a kis magzatból nincs „másik” – tette hozzá Bánhidi-Etler Anna. – A gyász nem verseny, nem rangsor, s nem lehet lerövidíteni néhány jól hangzó mondattal. Sok a dolgunk ebben a témában, sokat kell tanulnunk, nekünk is, akik hivatásunkban ilyen történetekbe vonódunk be. Mégis bátorítani szeretnék mindenkit: akik érintettek vagytok, merjétek elmesélni a történeteteket, mert ez a gyógyulás első lépcsőfoka. Kezdeményezésünk mottója: "Törjük meg a csendet!"

Magzati kegyeleti emlékhely avatása Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

 

