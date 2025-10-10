október 10., péntek

Megismételt választás

1 órája

Ki lesz a polgármester? A választási csalás után újra voksolnak ebben a zalai faluban

Vasárnap újra nekifutnak a zalai faluban, hogy vezetőt válasszanak. Magyarföld lakossága október 12-én három polgármester-jelöltre voksolhat.

Korosa Titanilla

Újra az urnák elé vonulhatnak a szavazók a zalai településen. Magyarföld lakossága szeptember 7-én választott tisztviselőket, viszont tömeges betelepülés miatt meg kell ismételni a polgármester-választást. 

Magyarföld
Magyarföld lakossága vasárnap polgármestert választ
Forrás: ZH

Ezért kell megismételni a választást Magyarföldön

Korábban megírtuk, hogy a választási eredmény, legalábbis a polgármestereké, csak átmenetinek bizonyult, tömeges betelepülés miatt ugyanis megismételt önkormányzati választást tartanak a faluban. 

Magyarföldön azért írtak ki időközi választást szeptember 7-én, mert feloszlott a képviselő-testület, így megszűnt az addigi polgármester mandátuma, a pozíciót tavaly függetlenként elnyert Horváth Zsanett tisztsége is. Ekkor a kistelepülésen négy polgármesterjelölt mérette meg magát, közülük a legtöbb szavazatot (26) a független Farkas Gábor kapta, a következő két jelölt 10-10 voksot szerzett. A településen 66 választópolgárt tartottak nyilván a szavazás napján.

Fellebbezett az alulmaradt jelölt

Az időközi választást azért kell október 12-én megismételni, mert a helyi választási bizottság eredményt megállapító határozata ellen Gyöngy Ramóna, az egyik alulmaradt polgármesterjelölt fellebbezést nyújtott be. Ebben arra hivatkozott, hogy a választást közvetlenül megelőző időszakban a település lélekszámához képest jelentős arányban nőtt az újonnan bejelentkezettek száma.

A Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság azt állapította meg a fellebbezés után, hogy a polgármester-választást megelőzően, 2025.08.27-től 2025.09.07-ig 16 fővel növekedett a településen a választásra jogosultak száma 50-ről 66-ra, ezen belül a választást közvetlenül megelőző két napban 12 fővel. A határozatban szerepel továbbá, hogy a szeptember 7-én polgármesterré választott Farkas Gábor is csak három nappal a választás előtt jelentkezett be magyarföldi lakcímre, egy olyan ingatlanba, ahol egy hónap alatt 3-ról 11-re nőtt a bejelentettek száma. 

Ki lesz a polgármester? Magyarföld újra választ

A területi választási bizottság azt is jelezte , hogy csak azok vehetnek részt ezen választóként, akik szeptember 7-e előtt már lakcímmel rendelkeztek a településen.

Horváth Attilától, a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjétől megtudtuk, hogy a jelenlegi állapot szerint a megismételt önkormányzati választáson hárman indulnak a polgármesteri posztért: Farkas Gábor, Gyöngy Ramóna és Szabó Erzsébet. 

A jelöltek pénteken 16 óráig jelezhetik visszalépési szándékukat. A választópolgárok vasárnap 6 és 19 óra között voksolhatnak. 

 

