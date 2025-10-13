Polgármestert választott a zalai település, mutatjuk az eredményt

Ismert: a szeptember 7-én tartott magyarföldi polgármester-választást tömeges betelepülés miatt kellett megismételni, miután azt a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság törvénysértőnek ítélte. A szeptemberi választásra a korábbi képviselő-testület feloszlása miatt volt szükség. A választási bizottság az egyik alulmaradt jelölt fellebbezése nyomán vizsgálta a szeptember 7-ei választást, ezt követően írták ki október 12-ére a megismételt polgármester-választást.

Most vasárnap 66-an szerepeltek a választási névjegyzékben, és 40-en adtak le érvényes voksot. Farkas Gábor (független) 26 szavazattal (65 %) győzött, Gyöngy Ramóna (független) 12 (30 %), Szabó Erzsébet 2 voksot (5 %) kapott.

Az MTI tudósításában emlékeztet rá: a szeptemberben indult négy független polgármester-jelölt közül akkor is Farkas Gábor kapta a legtöbb szavazatot, szintén 26-ot. Október elején Tóth Zoltán visszalépett a jelöltségtől, így hárman mérették meg magukat vasárnap. A jogszabályok alapján ezen a szavazáson azok vehettek részt, akik szeptember 7-én már szerepeltek a névjegyzékben.

Az előzményekről itt írtunk: