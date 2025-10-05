1 órája
Magyarország nem idegen érdekek játszótere – erre figyelmeztetett a zalai országgyűlési képviselő (galéria, videó)
Az aradi vértanúk emléknapja, magyar nemzeti gyásznap előestéjén vasárnap a Nagykanizsai Polgári Egyesület (NPE) a nagykanizsai Aradi udvarban szervezett megemlékezést. A magyar nemzeti gyásznap egyfajta tisztelgés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.
A magyar nemzeti gyásznap előestéjére szervezett megemlékezést a Nagykanizsai Polgári Egyesület az Aradi udvarba
Fotó: Szakony Attila
A magyar nemzeti gyásznap előtti rendezvényen az érdeklődők mellett a Fidesz-KDNP prominens személyiségei, önkormányzati képviselők, a környék településeinek polgármesterei és a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai is részt vettek. A megemlékezés elején az NPE tagja, Marton Balázs elmondta: akadnak, akik bármikor készek egy kis szuverenitásról lemondani! Ám a szabadságharcosok utódaiként, tőlük külön, a véres események előestéjén jöttek össze.
Magyar nemzeti gyásznap: a történelmünk válasz a ma kérdéseire
A nagykanizsai Fidelitas tagjainak emlékműsorát követően a szuverenista magyar kormány kétharmados parlamenti többségét biztosító Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Gondolatai elején történelmi áttekintést adott, s hozzáfűzte: lázadásainkat, forradalmainkat, szabadságharcainkat minden esetben valamilyen, a nemzet létét vagy jövőjét veszélyeztető ok váltotta ki.
Ragaszkodunk Európához
– A felszínesen általánosító európai közvélemény úgy tarja, hogy mi, magyarok szentimentálisak és lázadók vagyunk – fogalmazott az országgyűlési képviselő. – Igen, a múlt eseményei és napjaink történései között, sajnos, fellelhető, kézzel fogható a párhuzam. Ma Magyarország ragaszkodik Európa egésze által megtestesített közös értékekhez. Ragaszkodunk hozzá, hiszen Európa része vagyunk, és a korábbi századokban nagyon sokat tettünk Európa védelméért, mindazokért az értékekért, amelyek összekötnek bennünket.
Majd így folytatta: és ezt tesszük ma is. Törvényekkel, határzárral, tárgyalások során történő kiállással értékeink és a béke mellett következetesen, védve ezzel hazánkat és egyben Európát is.
Magyarország nem gyarmat!
– Mert Európa veszélyben van, még ha ezt néhányan, talán önös érdekből vagy jól megfontolt politikai, gazdasági célból, nem is hajlandók elismerni – fűzte hozzá. – Hitünket, hazánkat, családunkat és gyermekeinket kell most megvédenünk például azzal, hogy kiállunk az önrendelkezéshez való jogunkért, a békéért hiszen Magyarország nem gyarmat, nem idegen érdekek játszótere. Az ország ugyanis a miénk, és itt annak kell történnie, ami a magyarok javát, érdekét szolgálja.
Ezt követően az emlékezők megkoszorúzták a 14. vértanú, Batthyány Lajos emlékművét és mécsest helyeztek el az aradi vértanúk szobrainál.
Aradi vértanúkra emlékeztek NagykanizsánFotók: Szakony Attila
