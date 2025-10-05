Magyarország nem idegen érdekek játszótere – erre figyelmeztetett a zalai országgyűlési képviselő (galéria, videó)

A magyar nemzeti gyásznap előtti rendezvényen az érdeklődők mellett a Fidesz-KDNP prominens személyiségei, önkormányzati képviselők, a környék településeinek polgármesterei és a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai is részt vettek. A megemlékezés elején az NPE tagja, Marton Balázs elmondta: akadnak, akik bármikor készek egy kis szuverenitásról lemondani! Ám a szabadságharcosok utódaiként, tőlük külön, a véres események előestéjén jöttek össze.

A magyar nemzeti gyásznap előestéjén a nagykanizsai Fidelitas tagjai emlékező műsort adtak

Fotó: Szakony Attila

Magyar nemzeti gyásznap: a történelmünk válasz a ma kérdéseire

A nagykanizsai Fidelitas tagjainak emlékműsorát követően a szuverenista magyar kormány kétharmados parlamenti többségét biztosító Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Gondolatai elején történelmi áttekintést adott, s hozzáfűzte: lázadásainkat, forradalmainkat, szabadságharcainkat minden esetben valamilyen, a nemzet létét vagy jövőjét veszélyeztető ok váltotta ki.

Cseresnyés Péter beszédében alapos történelmi áttekintést adott, majd kiemelte, hogy a múlt és a jelen történései között komoly párhuzam van

Fotó: Szakony Attila

Ragaszkodunk Európához

– A felszínesen általánosító európai közvélemény úgy tarja, hogy mi, magyarok szentimentálisak és lázadók vagyunk – fogalmazott az országgyűlési képviselő. – Igen, a múlt eseményei és napjaink történései között, sajnos, fellelhető, kézzel fogható a párhuzam. Ma Magyarország ragaszkodik Európa egésze által megtestesített közös értékekhez. Ragaszkodunk hozzá, hiszen Európa része vagyunk, és a korábbi századokban nagyon sokat tettünk Európa védelméért, mindazokért az értékekért, amelyek összekötnek bennünket.

Majd így folytatta: és ezt tesszük ma is. Törvényekkel, határzárral, tárgyalások során történő kiállással értékeink és a béke mellett következetesen, védve ezzel hazánkat és egyben Európát is.

Szabó Szilárd, Cseresnyés Péter és Bene Csaba is megkoszorúzták meg az emlékművet

Fotó: Szakony Attila

Magyarország nem gyarmat!

– Mert Európa veszélyben van, még ha ezt néhányan, talán önös érdekből vagy jól megfontolt politikai, gazdasági célból, nem is hajlandók elismerni – fűzte hozzá. – Hitünket, hazánkat, családunkat és gyermekeinket kell most megvédenünk például azzal, hogy kiállunk az önrendelkezéshez való jogunkért, a békéért hiszen Magyarország nem gyarmat, nem idegen érdekek játszótere. Az ország ugyanis a miénk, és itt annak kell történnie, ami a magyarok javát, érdekét szolgálja.