Újabb fejlesztés: 2030 végére megépülhet az M87-es gyorsforgalmi út

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára nemrég Gencsapátiban, egy lakossági fórumon beszélt Vas vármegye vasút- és útfejlesztéseiről, számolt be az MTI híre alapján a magyarepitok.hu. Az államtitkár elmondta: a M87-es gyorsforgalmi út Szombathelyről Kőszegre, illetve az országhatárig vezető 16,3 kilométeres szakasza, és ehhez illeszkedve 15,8 kilométernyi alsóbbrendű út felújítása, valamint néhány kilométernyi új út építése a tervek szerint 2030 végére készülhet el.

Útfejlesztés: a tényleges építés 2027-ben kezdődhet el

Forrás: Magyar Építők

Útfejlesztés: a tervezésre kétmilliárd forint állt rendelkezésre

A tervezésre kétmilliárd forintot biztosított a magyar kormány 2024 júniusában, a teljes beruházás költsége a Szombathely-Körmend közötti M86-os autóút megépítésének költségeivel együtt elérheti akár a 250-300 milliárd forintot. A tényleges építkezés 2027-ben kezdődhet el.

Villamosítás a vasúton

Nyul Zoltán arról is beszámolt, hogy új nyomvonalon épülhet meg a szombathelyi elkerülő út hiányzó szakasza, valamint a Szombathely-Kőszeg között vasútvonal korszerűsítése is zajlik a közútfejlesztéssel párhuzamosan, már az autóút megépítése előtt befejeződik a szakasz villamosítása. További részletek a magyarepitok.hu oldalán.

Közvetlen összeköttetés

A térséget érintő másik, már elkészült fejlesztésről pedig nemrégiben írtuk meg: már használható az S7-es gyorsforgalmi út, amely Körmendtől és Szentgotthárdtól közvetlen összeköttetést teremt az osztrák A2-es sztrádáig.