október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

1 órája

Újabb fejlesztés: 2030 végére megépülhet az M87-es gyorsforgalmi út

Címkék#Építési és Közlekedési Minisztérium#Nyul Zoltán#autóút#gyorsforgalmi út#vasútvonal

A közelmúltban lezárult a Szombathelyt Kőszeggel és az országhatárral összekötő gyorsforgalmi út tervezési szakasza. A 16,3 kilométeres közlekedési folyosó a tervek szerint 2030 végére épülhet meg. Az útfejlesztéssel az ott élők s arra közlekedők régi álma teljesül.

Zaol.hu

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára nemrég Gencsapátiban, egy lakossági fórumon beszélt Vas vármegye vasút- és útfejlesztéseiről, számolt be az MTI híre alapján a magyarepitok.hu. Az államtitkár elmondta: a M87-es gyorsforgalmi út Szombathelyről Kőszegre, illetve az országhatárig vezető 16,3 kilométeres szakasza, és ehhez illeszkedve 15,8 kilométernyi alsóbbrendű út felújítása, valamint néhány kilométernyi új út építése a tervek szerint 2030 végére készülhet el.

útfejlesztés
Útfejlesztés: a tényleges építés 2027-ben kezdődhet el
Forrás: Magyar Építők

Útfejlesztés: a tervezésre kétmilliárd forint állt rendelkezésre 

A tervezésre kétmilliárd forintot biztosított a magyar kormány 2024 júniusában, a teljes beruházás költsége a Szombathely-Körmend közötti M86-os autóút megépítésének költségeivel együtt elérheti akár a 250-300 milliárd forintot. A tényleges építkezés 2027-ben kezdődhet el.

Villamosítás a vasúton

Nyul Zoltán arról is beszámolt, hogy új nyomvonalon épülhet meg a szombathelyi elkerülő út hiányzó szakasza, valamint a Szombathely-Kőszeg között vasútvonal korszerűsítése is zajlik a közútfejlesztéssel párhuzamosan, már az autóút megépítése előtt befejeződik a szakasz villamosítása. További részletek a magyarepitok.hu oldalán.

Közvetlen összeköttetés

A térséget érintő másik, már elkészült fejlesztésről pedig nemrégiben írtuk meg: már használható az S7-es gyorsforgalmi út, amely Körmendtől és Szentgotthárdtól közvetlen összeköttetést teremt az osztrák A2-es sztrádáig.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu