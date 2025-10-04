október 4., szombat

Idősek köszöntése

2 órája

Megható, ünnepi pillanatok, majd vidám szórakozás a zalai településen (galéria)

Címkék#Zala Vármegyei Közgyűlés#köszönet#ünnepség

Ismét eltelt egy év, október az idősek hónapja, október 1-je az idősek világnapja, elkezdődtek a szépkorúaknak szóló ünnepségek. Pénteken Lovászi önkormányzata szervezett programot az idősek napja alkalmából.

Korosa Titanilla
Idősek napi ünnepséget tartottak Lovásziban

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Az idősek napja Lovásziban minden évben bensőséges ünnep. Az idei esemény a helyi Buda Ernő Körzeti Általános Iskola diákjainak műsorával kezdődött, majd többen is köszöntötték az egybegyűlteket.

Lovászi - ajándékot vettek át a jelenlévő legidősebbek
Lovászi idősek napi ünnepségén külön köszöntötték a jelenlévő legidősebb hölgyet és urat, Fülöp Györgyöt és Fülöp Györgynét, nekik Cseresnyés Péter és Pácsonyi Imre adtak át ajándékot.
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Lovászi időseit köszöntötték

Jánosi Zsuzsanna, Lovászi polgármestere szólt elsőként, felidézte a községben idén megtartott programokat, a jeles ünnepeket, szólt a közösség összetartásáról, illetve köszönetet mondott többeknek, civil szervezeteknek a rendezvények szervezéséért és a közösség támogatásáért.

Arról is szólt, hogy az idősek példát mutatnak kitartásból, hitből, áldozatkészségből, ezért közös felelősségük, hogy megbecsüljék őket. Lovásziban igyekeznek nekik minden segítséget megadni.

Jánosi Zsuzsanna azt is megosztotta a település életéből, hogy idén már hat kisgyermek született Lovásziban, október 1-től pedig működik a minibölcsőde működik a faluban.

Ünnepi gondolatok az idősek napján

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is köszöntötte az egybegyűlteket és arra kérte a fiatalabb korosztály tagjait, hogy legyenek türelmesek, hallgassuk végig gondolataikat, amiket megosztanak velünk. 

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője pedig azzal kezdte a szépkorúak ünnepén, hogy az ilyen ünnepségek jó alkalmat gyújtanak arra, hogy a mindenkori fiatalabb generáció köszönetet mondjon az időseknek azért a sok feladatért, amit elláttak, megtettek annak érdekében, hogy a település azt a képet, közösségi erőt tudja felmutatni, ami ma megvan a saját ünnepeivel, hagyományaival. 

A köszöntők után zenés műsorral, vendéglátással folytatódott az idősek napja Lovásziban.

Idősek napja Lovásziban

Fotók: Korosa Titanilla

 

