Ezért maradt magyar ez a vidék... – Megemlékezést tartottak a zalai községben (galéria)

A hagyományoknak megfelelően Lovásziban a Hűség és hazaszeretet emlékműnél kezdődött a rendezvény, itt Jánosi Zsuzsanna, Lovászi polgármestere mondta el ünnepi gondolatait. A hűség és hazaszeret napja kapcsán arról beszélt, 2014 óta emlékeznek meg minden évben azokról az egykori lovásziakról, akik révén ma is Magyarországhoz tartozik vidékük.

Középen Lovászi helytörténésze, Jánosi Ferenc, aki feldolgozta az 1919-es eseményeket

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Lovászi büszke egykori hőseire

– Ha a hősök 1919-ben nem ragadnak fegyvert, a korabeli népszámlálás adatait figyelembe véve Zala vármegye hetési, őrségi részét, valamint ami vidékünket tekintve a mai Muravidék népessége, akkor mintegy 10 ezer fővel nőtt volna – mondta a község vezetője, majd arról beszélt, a jugoszlávok nem elégedtek volna meg ekkora területtel: Kerkaújfalutól s Kerkaszentmiklóstól Szentgotthárdig ma már nem lenne magyar ez a terület.

– Ahányszor végiggondolom ezeket a tényeket, elgondolkodom, mennyi dolog alakult volna másként? Hány család lett volna más? – folytatta. – Egy háború sohasem lehet jó. A lovásziak, kerkaszentmiklósiak, lendvaújfalusiak 1919-ben a hűségükről és hazaszeretetükről állítottak ki bizonyítványt, és erre a ma élő utódaik is büszkék lehetnek. A nemzeti emlékezetben ezeket az eseményeket a balassagyarmati, vagy a szintén nagyobb publicitást kapott kercaszomori hasonló történetekkel lehet azonos sorba állítani.

A hűség és hazaszeretet napi emlékezés ezután ünnepi műsorral a Lovászi Olajbányász Művelődési Házban folytatódott. Itt közreműködött a Mixolid Kamarakórus és versek hangoznak el Kercaszomorról. Az aulában megtekinthették az érkezők a Kovácstűzhely melege című kiállítást a kercaszomori Pongrácz Sándor gyűjteményéből.