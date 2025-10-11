56 perce
Ezért maradt magyar ez a vidék... – Megemlékezést tartottak a zalai községben (galéria)
A Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület szervezésében tartottak szombaton megemlékezést s tisztelegtek az egybegyűltek azon hősök előtt, akik 1919-ben a településre bevonuló délszláv fegyveres csapatokkal felvették a harcot és elűzték őket. Lovászi büszke múltjára, a hűség és a hazaszeretet napja a község jelentős eseménye.
Lovászi polgármestere, Jánosi Zsuzsanna mondott emlékező beszédet a rendezvényen
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
A hagyományoknak megfelelően Lovásziban a Hűség és hazaszeretet emlékműnél kezdődött a rendezvény, itt Jánosi Zsuzsanna, Lovászi polgármestere mondta el ünnepi gondolatait. A hűség és hazaszeret napja kapcsán arról beszélt, 2014 óta emlékeznek meg minden évben azokról az egykori lovásziakról, akik révén ma is Magyarországhoz tartozik vidékük.
Lovászi büszke egykori hőseire
– Ha a hősök 1919-ben nem ragadnak fegyvert, a korabeli népszámlálás adatait figyelembe véve Zala vármegye hetési, őrségi részét, valamint ami vidékünket tekintve a mai Muravidék népessége, akkor mintegy 10 ezer fővel nőtt volna – mondta a község vezetője, majd arról beszélt, a jugoszlávok nem elégedtek volna meg ekkora területtel: Kerkaújfalutól s Kerkaszentmiklóstól Szentgotthárdig ma már nem lenne magyar ez a terület.
– Ahányszor végiggondolom ezeket a tényeket, elgondolkodom, mennyi dolog alakult volna másként? Hány család lett volna más? – folytatta. – Egy háború sohasem lehet jó. A lovásziak, kerkaszentmiklósiak, lendvaújfalusiak 1919-ben a hűségükről és hazaszeretetükről állítottak ki bizonyítványt, és erre a ma élő utódaik is büszkék lehetnek. A nemzeti emlékezetben ezeket az eseményeket a balassagyarmati, vagy a szintén nagyobb publicitást kapott kercaszomori hasonló történetekkel lehet azonos sorba állítani.
A hűség és hazaszeretet napi emlékezés ezután ünnepi műsorral a Lovászi Olajbányász Művelődési Házban folytatódott. Itt közreműködött a Mixolid Kamarakórus és versek hangoznak el Kercaszomorról. Az aulában megtekinthették az érkezők a Kovácstűzhely melege című kiállítást a kercaszomori Pongrácz Sándor gyűjteményéből.
Hűség és hazaszeretet napja LovászibanFotók: Korosa Titanilla