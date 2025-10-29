október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bunker bátorságpróba

1 órája

Ez volt a legrémesebb este a zalai faluban, de ezzel is egy helyi kisfiúnak segítettek

Címkék#bunker#halloween#Lovászi#Halloweeni Bunker Bátorságpróba

Hagyományteremtő céllal szerveztek új közösségi programot a faluban vasárnap. Lovászi "rémes" estéjén a Halloweeni Bunker Bátorságpróba várta az érdeklődőket.

Korosa Titanilla
Ez volt a legrémesebb este a zalai faluban, de ezzel is egy helyi kisfiúnak segítettek

Lovászi fiataljai közt népszerű volt a halloweeni bunkertúra

Forrás: ZH

Az elmúlt vasárnap új program várta Lovászi fiataljait. Első alkalommal rendezték meg a Halloweeni Bunker Bátorságpróbát, a különleges programmal főként a helyi gyerekeket és családjaikat szólították meg. 

Lovászi - bunker
A lovászi bunker halloweeni díszben
Forrás:  ZH

Új program Lovászi közösségének

A Halloweeni Bunker Bátorságpróbát három lelkes anyuka szervezte sok-sok ötlet összegyűjtésével és szeretettel. A gyerekek a helyi bunkerben, avagy a légoltalmi pincében izgalmas, játékos kérdésekre válaszolhattak, ezért ajándékpecséteket kaptak. Azoknál, akiknek sikerült minden pecsétet összegyűjteniük, kinyílt a kincsesládika, benne a falu csokigyűjtő pontjainak térképével.

A szervezőktől megtudtuk, hogy a kezdeményezés különlegessége, hogy első alkalommal valósult meg ilyen formában a településen: 25 csokipont várta a gyerekeket, ahol a falu lakói önként vállalták a részvételt, és édességgel, jókedvvel fogadták a kis kalandorokat. A programhoz jótékonysági gyűjtés is kapcsolódott, a résztvevők egy lovászi kisfiú gyógykezelését támogatták, akinél combcsont-rákot diagnosztizáltak. A közösség összefogása megható példája volt annak, milyen erő rejlik a szeretetben és az együttérzésben.

A rendezvény hatalmas sikert aratott, közel 70 gyermek vett részt a bunkerjátékban és a csokigyűjtésben szüleivel együtt, így összesen több mint 120-an csatlakoztak a falu közös halloweeni délutánjához.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu