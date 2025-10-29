Ez volt a legrémesebb este a zalai faluban, de ezzel is egy helyi kisfiúnak segítettek

Az elmúlt vasárnap új program várta Lovászi fiataljait. Első alkalommal rendezték meg a Halloweeni Bunker Bátorságpróbát, a különleges programmal főként a helyi gyerekeket és családjaikat szólították meg.

A lovászi bunker halloweeni díszben

Forrás: ZH

Új program Lovászi közösségének

A Halloweeni Bunker Bátorságpróbát három lelkes anyuka szervezte sok-sok ötlet összegyűjtésével és szeretettel. A gyerekek a helyi bunkerben, avagy a légoltalmi pincében izgalmas, játékos kérdésekre válaszolhattak, ezért ajándékpecséteket kaptak. Azoknál, akiknek sikerült minden pecsétet összegyűjteniük, kinyílt a kincsesládika, benne a falu csokigyűjtő pontjainak térképével.

A szervezőktől megtudtuk, hogy a kezdeményezés különlegessége, hogy első alkalommal valósult meg ilyen formában a településen: 25 csokipont várta a gyerekeket, ahol a falu lakói önként vállalták a részvételt, és édességgel, jókedvvel fogadták a kis kalandorokat. A programhoz jótékonysági gyűjtés is kapcsolódott, a résztvevők egy lovászi kisfiú gyógykezelését támogatták, akinél combcsont-rákot diagnosztizáltak. A közösség összefogása megható példája volt annak, milyen erő rejlik a szeretetben és az együttérzésben.

A rendezvény hatalmas sikert aratott, közel 70 gyermek vett részt a bunkerjátékban és a csokigyűjtésben szüleivel együtt, így összesen több mint 120-an csatlakoztak a falu közös halloweeni délutánjához.