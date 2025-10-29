Őszi kihívás: a zalai városban 400 big-bag zsákot és minden eszközt bevetnek - csatlakozz te is! (galéria, videó)

október 29., szerda

Rengeteg a falevél

1 órája

Őszi kihívás: a zalai városban 400 big-bag zsákot és minden eszközt bevetnek - csatlakozz te is!

Kétségtelenül beköszöntött az ősz. Zalaegerszeg minden utcáját, közterét sárgálló falevelek borítják, amelyek összeszedését városszerte megkezdte a Városgazdálkodási Kft. hétfőtől. A lombgyűjtés – elnézve a begyűjtendő mennyiséget – bizony kitart a jövő év január-februárjáig.

Antal Lívia

- Legfőbb feladatunk most a lombgyűjtés, miután a hidegebb idő beköszöntével rendesen megindultak a falevelek. A hosszú hétvége után hétfővel kezdődően nagy erőkkel álltunk neki összehordásuknak, hogy mindenszentekre szebbé, rendezettebbé tegyük a várost. Már most rengeteg a levél, és még jócskán van a fákon is, így ez a munka valóban kitart a jövő év tavaszáig – mondta érdeklődésünkre Csécs Krisztina, a Városgazdálkodási Kft. parkfenntartási ágazatvezetője.

Lombgyűjtés Zalaegerszegen
Lombgyűjtés Zalaegerszegen. A Városgazdálkodási Kft.  munkatársai hétfőn kezdték meg a lehullott falevelek összegyűjtését városszerte. Képünk a landorhegyi városrészben készült, ahol a platánok adják a legtöbb munkát.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Lombgyűjtés – 400 big-bag zsákban gyűjtik a faleveleket

A begyűjtendő mennyiségre utal, hogy idén 400 big-bag zsákot vet be a Városgazdálkodási Kft. A levélgyűjtési akcióban, ahogy korábban, idén is részt vesznek intézmények és a társasházak, amely nagy segítség. További társasházak, lakóközösségek csatlakozását várják a programhoz, amely egy kis testmozgásnak sem rossz. A big-bag zsákokat a kft.-től igényelhetik. Nagy előnyük, hogy többször felhasználhatóak. A cég környezetvédelmi okokból régóta nem használ nejlonzsákot, így a társasházaknak sem kell, azzal csak a kommunális hulladék lenne több.

Lombgyűjtés Zalaegerszegen
Idén 400 big-bag zsákba gyűjtik a faleveleket városszerte, amelyek egy-egy utcában hamar megtelnek.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Két új seprőgépet is bevetnek a falevelek összegyűjtésére 

Zalaegerszegen az elmúlt évek fásítási programjának köszönhetőn is rengeteg a fa, amelyeknek elvitathatatlan a szerepük a környezet- és klímavédelemben. Ősszel azonban sok munkát adnak. Főként a platánok a Platán soron, a Landorhegyen és a Bíró Márton utcában, amelyek az új lombozat kihajtásáig folyamatosan hullatják leveleiket. Az összegyűjtött falevelek komposztként végzik. A munkát egy nagy seprőgép segíti, valamint szerdától két újabb kisebb seprőgép is, amelyekkel járdákat és a bicikliutakat tisztítják meg a lehullott falevelektől. A lombgyűjtésbe kézi erőt, gereblyét, lombfújót, seprőgépet, egyszóval mindent bevetnek, mondta végül Csécs Krisztina, a Városgazdálkodási Kft. parkfenntartási ágazatvezetője. 

Levélgyűjtés a városban

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

