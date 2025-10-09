Ízkavalkád a Balaton parton: a díjnyertes zalai vendéglátók is kitelepülnek

A jó hírt a több díjjal elismert Lokal at the lake hivatalos Facebook oldalán osztotta meg követőivel. Mint írták: robog a mozgó Piaggio büfé tovább, október 10-e péntektől október 12-e vasárnapig a badacsonyi Füge Feszt gasztronómiai fesztiválján találkozhattok velük, na meg persze az ételeikkel, méghozzá kettő fügés és egy hagyományos fogással. Készítenek harcsa fish & chipset fügés salátával, körtelevest kecskesajttal és fügével, valamint a kedvenc zalai ételük is velük lesz, mégpedig a dödölle, amit nem fügével, hanem savanyított és pirított hagymával és mangalica szalonnával tálalnak.

A stílusos mozgó Piaggio büfét kell keresni Badacsonyban

Fotó: Lokal at the lake/Facebook

Lokal at the lake: keresd a Piaggio-t

Hozzátették: Fonyód és Badacsony között folyamatosan jár a vízi taxi és a komp is, ebben a kiváló időben élvezet az őszi Balaton. A túlparton pedig valódi ízkavalkád várja a látogatókat, köztük a Piaggio büfé finomságai.

Az egyik étel a kínálatból, most már biztosan éhesek lettek olvasóink

Fotó: Lokal at the lake/Facebook