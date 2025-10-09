október 9., csütörtök

Dénes névnap

18°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füge Feszt

1 órája

Ízkavalkád a Balaton parton: a díjnyertes zalai vendéglátók is kitelepülnek

Címkék#Balaton#Lokal at the lake#kínálat#Gelencsér Janka

A fonyódi Lokal at the lake 2 szakácssapkát kapott nemrégiben a Gault&Millau étteremkalauz gáláján. A Lokal at the lake nagykanizsai tulajdonosai, Gelencsér Janka és Csillag Richárd pedig nem lassítanak, a Balaton legújabb és legkomplexebb őszi gasztronómiai eseményén, a badacsonyi Füge Feszt-re is kitelepülnek.

Benedek Bálint
Ízkavalkád a Balaton parton: a díjnyertes zalai vendéglátók is kitelepülnek

A fonyódligeti Lokal at the lake tulajdonosai, Gelencsér Janka és Csillag Richárd. Most a badacsonyi Füge Feszt-re települnek ki

Fotó: Szakony Attila

A jó hírt a több díjjal elismert Lokal at the lake hivatalos Facebook oldalán osztotta meg követőivel. Mint írták: robog a mozgó Piaggio büfé tovább, október 10-e péntektől október 12-e vasárnapig a badacsonyi Füge Feszt gasztronómiai fesztiválján találkozhattok velük, na meg persze az ételeikkel, méghozzá kettő fügés és egy hagyományos fogással. Készítenek harcsa fish & chipset fügés salátával, körtelevest kecskesajttal és fügével, valamint a kedvenc zalai ételük is velük lesz, mégpedig a dödölle, amit nem fügével, hanem savanyított és pirított hagymával és mangalica szalonnával tálalnak.

Lokal at the lake
A stílusos mozgó Piaggio büfét kell keresni Badacsonyban
Fotó: Lokal at the lake/Facebook

Lokal at the lake: keresd a Piaggio-t

Hozzátették: Fonyód és Badacsony között folyamatosan jár a vízi taxi és a komp is, ebben a kiváló időben élvezet az őszi Balaton. A túlparton pedig valódi ízkavalkád várja a látogatókat, köztük a Piaggio büfé finomságai.

Lokal at the lake
Az egyik étel a kínálatból, most már biztosan éhesek lettek olvasóink
Fotó: Lokal at the lake/Facebook
Lokal at the lake
A zalai dödölle is megjelenik a repertoárban
Fotó: Lokal at the lake/Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu