1 órája
Ízkavalkád a Balaton parton: a díjnyertes zalai vendéglátók is kitelepülnek
A fonyódi Lokal at the lake 2 szakácssapkát kapott nemrégiben a Gault&Millau étteremkalauz gáláján. A Lokal at the lake nagykanizsai tulajdonosai, Gelencsér Janka és Csillag Richárd pedig nem lassítanak, a Balaton legújabb és legkomplexebb őszi gasztronómiai eseményén, a badacsonyi Füge Feszt-re is kitelepülnek.
A fonyódligeti Lokal at the lake tulajdonosai, Gelencsér Janka és Csillag Richárd. Most a badacsonyi Füge Feszt-re települnek ki
Fotó: Szakony Attila
A jó hírt a több díjjal elismert Lokal at the lake hivatalos Facebook oldalán osztotta meg követőivel. Mint írták: robog a mozgó Piaggio büfé tovább, október 10-e péntektől október 12-e vasárnapig a badacsonyi Füge Feszt gasztronómiai fesztiválján találkozhattok velük, na meg persze az ételeikkel, méghozzá kettő fügés és egy hagyományos fogással. Készítenek harcsa fish & chipset fügés salátával, körtelevest kecskesajttal és fügével, valamint a kedvenc zalai ételük is velük lesz, mégpedig a dödölle, amit nem fügével, hanem savanyított és pirított hagymával és mangalica szalonnával tálalnak.
Lokal at the lake: keresd a Piaggio-t
Hozzátették: Fonyód és Badacsony között folyamatosan jár a vízi taxi és a komp is, ebben a kiváló időben élvezet az őszi Balaton. A túlparton pedig valódi ízkavalkád várja a látogatókat, köztük a Piaggio büfé finomságai.
