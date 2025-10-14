Csillagokig törnek? A vendéglátóhelyet már a Michelin Guide is ajánlja

A fonyódi székhelyű Lokal at the Lake legutóbb a Gault&Millau étteremkalauz gáláján tartolt, melyről portálunkon beszámoltunk. Társportálunk, a sonline.hu az elsők között írt a Michelin Guide díjátadón történtekről, amelyen a Lokal at the Lake neve is felmerült. A hely tulajdonosa a nagykanizsai házaspár, Gelencsér Janka és férje, Csillag Richárd séf. Elmondták: nem először találkoztak az elismeréssel.

A Lokal at the Lake zalai tulajdonosai, Gelencsér Janka és Csillag Richárd

Fotó: Gelencsér Janka/Facebook

Lokal at the lake: már szerepeltek a díjazottak között

– Amikor 2022-ben megnyitottuk Kéthelyen az egykori Lokal47 elnevezésű éttermünket, akkor fél év után megkaptuk a Michelin-ajánlást – mesélték. – Korainak éreztük, de örültünk, s igyekeztünk megfelelni ennek a díjnak, melyet a következő évben meghosszabbítottak. Ez jó érzéssel töltött el bennünket, aztán bezártunk. Ezután, bár nyilván kikerültünk a listából, de biztosítottak bennünket arról, hogy a sorsunkat követik és odafigyelnek ránk a jövőben.

Az irányvonal már megvan

A fiatal házaspár később értesítette a Michelin csapatát, hogy megnyitotta a Lokalistát Nagykanizsán s a Lokal at the Lake vendéglátóhelyet Fonyódon. Utóbbiba örökítették át azt a koncepciót, amit előtte Kéthelyen követtek. Janka és Richárd úgy érzi, a Michelin járt mindkét helyen tesztelni, ám talán hozzájuk hasonlóan érezték, a Lokal at the Lake valóban milyen irányvonalat követ.

Michelin elismerések:

Egy csillag: Kiváló minőségű a konyha, érdemes megállni.

Két csillag: Kiválóan főznek, megéri kitérőt tenni az étteremért.

Három csillag: Kivételes a konyha, érdemes miatta külön utazást tenni.

Bib Gourmand: Jó ár-érték arányú, kiváló minőségű éttermek

Tányér (Plate): Olyan éttermek, amelyek gondosan elkészített, jó ételeket kínálnak.

Zöld csillag: Kiemeli azokat a helyeket, amelyek úttörő szerepet töltenek be a fenntartható gasztronómiában.

"Csillagelőszoba" lehet?

– Azokat az éttermeket, amelyek nem nyertek csillagot, vagy nem kaptak Bib Gourmand minősítést, de a Michelin-ellenőrök felkeresésre érdemesnek tartják, a Michelin-tányér jelöli – folytatták. – Ezek azok az ajánlott, katalógusba került éttermek, amik, bár a csillagokig még nem érnek fel, konyhájuk figyelemre méltó. A Michelin Plate az, ami a „csillagelőszoba” lehet, de mi kimondottan nem a csillagra törünk, ezzel az ajánlással nagyon boldogok vagyunk. Ha kellene választani a Michelin-csillag és a Zöld csillag között, akkor ez utóbbi lenne az álmunk.