Minőség

36 perce

Csillagokig törnek? A vendéglátóhelyet már a Michelin Guide is ajánlja

Címkék#gasztrotérkép#michelin#Lokal at the Lake#Facebook

A Michelin Guide díjátadó gálán nemrégiben az Operaházban kihirdették az étteremkalauz legújabb válogatását. A Michelin-ajánlások közé bekerült a fonyódi Lokal at the Lake is. A hely üzemeltetői nagykanizsaiak, akiknek kijutott a díjesőből az elmúlt időszakban. A részletekről Gelencsér Janka és Csillag Richárd mesélt.

Benedek Bálint

A fonyódi székhelyű Lokal at the Lake legutóbb a Gault&Millau étteremkalauz gáláján tartolt, melyről portálunkon beszámoltunk. Társportálunk, a sonline.hu az elsők között írt a Michelin Guide díjátadón történtekről, amelyen a Lokal at the Lake neve is felmerült. A hely tulajdonosa a nagykanizsai házaspár, Gelencsér Janka és férje, Csillag Richárd séf. Elmondták: nem először találkoztak az elismeréssel.

Lokal at the Lake
A Lokal at the Lake zalai tulajdonosai, Gelencsér Janka és Csillag Richárd
Fotó: Gelencsér Janka/Facebook

Lokal at the lake: már szerepeltek a díjazottak között

– Amikor 2022-ben megnyitottuk Kéthelyen az egykori Lokal47 elnevezésű éttermünket, akkor fél év után megkaptuk a Michelin-ajánlást – mesélték. – Korainak éreztük, de örültünk, s igyekeztünk megfelelni ennek a díjnak, melyet a következő évben meghosszabbítottak. Ez jó érzéssel töltött el bennünket, aztán bezártunk. Ezután, bár nyilván kikerültünk a listából, de biztosítottak bennünket arról, hogy a sorsunkat követik és odafigyelnek ránk a jövőben.

Az irányvonal már megvan

A fiatal házaspár később értesítette a Michelin csapatát, hogy megnyitotta a Lokalistát Nagykanizsán s a Lokal at the Lake vendéglátóhelyet Fonyódon. Utóbbiba örökítették át azt a koncepciót, amit előtte Kéthelyen követtek. Janka és Richárd úgy érzi, a Michelin járt mindkét helyen tesztelni, ám talán hozzájuk hasonlóan érezték, a Lokal at the Lake valóban milyen irányvonalat követ.

Michelin elismerések:

  • Egy csillag: Kiváló minőségű a konyha, érdemes megállni.
  • Két csillag: Kiválóan főznek, megéri kitérőt tenni az étteremért.
  • Három csillag: Kivételes a konyha, érdemes miatta külön utazást tenni.
  • Bib Gourmand: Jó ár-érték arányú, kiváló minőségű éttermek
  • Tányér (Plate): Olyan éttermek, amelyek gondosan elkészített, jó ételeket kínálnak.
  • Zöld csillag: Kiemeli azokat a helyeket, amelyek úttörő szerepet töltenek be a fenntartható gasztronómiában.

"Csillagelőszoba" lehet?

– Azokat az éttermeket, amelyek nem nyertek csillagot, vagy nem kaptak Bib Gourmand minősítést, de a Michelin-ellenőrök felkeresésre érdemesnek tartják, a Michelin-tányér jelöli – folytatták. – Ezek azok az ajánlott, katalógusba került éttermek, amik, bár a csillagokig még nem érnek fel, konyhájuk figyelemre méltó. A Michelin Plate az, ami a „csillagelőszoba” lehet, de mi kimondottan nem a csillagra törünk, ezzel az ajánlással nagyon boldogok vagyunk. Ha kellene választani a Michelin-csillag és a Zöld csillag között, akkor ez utóbbi lenne az álmunk. 

Aki belekóstolna a Lokal at the Lake ízvilágába, az kedd és szerda kivételével a hét minden napján megteheti. 

 

