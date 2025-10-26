október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áruház 4 keréken

40 perce

Egy Zalához közeli településre is érkezik a mozgó Lidl – mutatjuk mikor és hova

Címkék#mozgóbolt#Lidl#Pogányszentpéter

Hamarosan a Zala vármegyhatár melletti somogyi Pogányszentpéteren is lehet majd vásárolni a Lidl mozgó üzeletében. Hogy pontosan hol és mikor, arról Flinger Tamás polgármester tájékoztatta a lakosságot Facebook oldalán.

Benedek Bálint

A polgármester jelentette be posztjában, hogy a pogányszentpéteri lakosok is vásárolhatnak a Lidl 4 keréken érkező üzeletében. A Lidl mozgóboltjával kapcsolatban több cikket is írtunk. Az áruház célja ismert, hogy vidéki, kisebb falvakban élők is könnyen hozzájussanak minőségi, kedvező árú élelmiszerekhez, anélkül, hogy messzire kellene utazniuk. A mozgó boltban több mint 80-féle termék közül lehet válogatni majd ugyanazon az áron, mint a Lidl áruházakban.

Nagykanizsán van Lidl áruház, ami mindössze 11 kilométerre van Pogányszentpétertől. Mégis sokan örülnek a lehetőségnek, hiszen október 29-én szerdán a Micimackó Óvoda udvarára parkol le az autó, s 7 és 11 óra között várja a vásárlókat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu