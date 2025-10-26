Egy Zalához közeli településre is érkezik a mozgó Lidl – mutatjuk mikor és hova

A polgármester jelentette be posztjában, hogy a pogányszentpéteri lakosok is vásárolhatnak a Lidl 4 keréken érkező üzeletében. A Lidl mozgóboltjával kapcsolatban több cikket is írtunk. Az áruház célja ismert, hogy vidéki, kisebb falvakban élők is könnyen hozzájussanak minőségi, kedvező árú élelmiszerekhez, anélkül, hogy messzire kellene utazniuk. A mozgó boltban több mint 80-féle termék közül lehet válogatni majd ugyanazon az áron, mint a Lidl áruházakban.

Nagykanizsán van Lidl áruház, ami mindössze 11 kilométerre van Pogányszentpétertől. Mégis sokan örülnek a lehetőségnek, hiszen október 29-én szerdán a Micimackó Óvoda udvarára parkol le az autó, s 7 és 11 óra között várja a vásárlókat.