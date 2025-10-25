október 25., szombat

Begurultak Zalába

1 órája

Osztatlan sikert aratott a Lidl mozgóboltja ebben a zalai faluban – a vásárlók azt szeretnék, ha máskor is jönne (videó)

Címkék#Lidl Magyarország#tejtermék#Zaol videó#szárazáru

Mikor jönnek legközelebb, rendszeres lesz majd az árusítás? – érdeklődtek a vásárlók Nagypáliban, ahova szombat kora délután érkezett meg a Lidl mozgó üzletté alakított kisbusza. A Lidl mozgóboltja múlt pénteken indult országjáró körútjára, és szombaton gurult be Zalába.

Antal Lívia

A Lidl Magyarország formabontó megoldást választott, hogy helybe vigye termékeit a kistelepülésen élők számára. Portálunkon beszámoltunk arról is, hogy a Lidl mozgóboltja október 25-én gurul be Zalába, és öt faluban kínálja majd termékeit. Szombat délelőtt Alsónemesapátiban kezdtek, majd délután Nagypáliban árusítottak, ahol egymás után érkeztek a vásárlók ottjártunkkor.

A Lidl mozgóboltja nagy sikert aratott Nagypáliban. A vásárlók azt szeretnék, ha máskor is jönne.
A Lidl mozgóboltja nagy sikert aratott Nagypáliban. A helyiek azt szeretnék, ha máskor is lenne lehetőségük helyben vásárlásra.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Lidl mozgóboltja – örömmel fogadták a vásárlók

Sipos Andrea két gyermekével Lottival és Patrikkal kereste fel a Lidl mozgóboltját. Mint mondta, nagyon örültek a lehetőségnek, ami könnyebbséget jelent a hétvégén, hogy nem kell Zalaegerszegre utazni. Gyümölcsöt, felvágottat, tejet és túrót vásároltak. Újdonság erejével hatott a Lidl mozgóboltja Nagypáliban. Eladók, vásárlók hamar megbarátkoztak egymással, mint régi ismerősök, társalogtak egymással. Többen elmondták, hogy nincs helyben bolt, és jó lenne, ha legalább két hetente, szombaton tudnának élni ezzel a lehetőséggel. Igaz friss pékáru, kenyér, zsemle nem kapható, de ezen kívül sok minden, ráadásul a rendes bolti áron. Az eladók egyébiránt minden felírtak, amit javasoltak a helyiek a kapható árucikkek tekintetében, hogy továbbítsák a vezetőségnek.

Több mint 80-féle terméket árusítanak

A Lidl Magyarország kísérleti jelleggel indította el 4 keréken programját, hogy minőségi termékeit eljuttassa azokba a kistelepülésekbe, ahol nincs bolt vagy kicsi a választék. A mozgóboltban több mint 80-féle termékből, így például friss zöldségek és gyümölcsök, tej- és tejtermékek, különféle szárazáruk, konzervek, felvágottak, fagyasztott zöldségek és pizzák, csokik és kekszek közül tudnak válogatni a vásárlók. Ha kezdeményezésüket siker övezi, tavasszal folytatni fogják országjáró körútjukat.

A Lidl mozgóboltja nagy sikert aratott Nagypáliban.
Idős, fiatal, felnőtt, gyerek, mindenki kíváncsi volt, hogy mi kapható a Lidl mozgóboltjában
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Ezekbe a zalai falvakba látogat el még a Lidl mozgóboltja

A Lidl mozgóboltja október 26-án vasárnap Babosdöbrétén kezd, ahol 7:00-11:00 óra között, míg délután Csatárban 13:00 és 16:00 óra között tartanak nyitva. Mozgó üzletté alakított kisbuszával október 29-én, szerdán Surdra látogatnak, ahol 13:00 és 16:00 óra között tartanak nyitva. A mozgóboltot egy áruval teli kamion is kíséri, hogy ne legyen fennakadás a kínálatban.

 

 

