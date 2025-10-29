október 29., szerda

1 órája

Ezen a zalai településen elmaradt a Lidl mozgóbolt sikere – mi lehetett a baj? (galéria, videó)

Címkék#mozgóbolt#Zaol videó#Lidl#akció#áruházlánc#Surd#siker

Akkor jövő héten újra szerdán ugyanebben az időpontban jönnek az új akciókkal? – érdeklődött egy nyugdíjas hölgy a Lidl mozgóüzletté alakított kisbuszánál. A surdi vásárlók örülnének, ha a Lidl mozgóboltja bizonyos időszakonként megjelenne a településükön. Helyszíni riportunkból kiderül, hogy első alkalommal mennyien érkeztek.

Benedek Bálint
Ezen a zalai településen elmaradt a Lidl mozgóbolt sikere – mi lehetett a baj? (galéria, videó)

A Lidl mozgóboltjában Görcsi Tünde szolgálta ki Varga Martinát Surdon

Fotó: Benedek Bálint

A Lidl mozgóbolt érkezéséről talán elsőként egy surdi Facebook-csoportban számoltak be. Kanász János, Surd polgármestere örült annak, hogy felkerültek az áruházlánc térképére. A településük lakói ismerik az áruházat, hiszen vonzáskörzetükben kettő is van, a nagykanizsai és a csurgói is népszerű célpont. A vásárlás új formáját október 29-én 13 és 16 óra között próbálhatták ki a surdiak, a mozgóbolt a Kossuth Lajos utca és az Újtelep utca kereszteződésébe gördült be. A nyitáson portálunk is ott volt.

Lidl mozgóbolt
Érdeklődők a Lidl mozgóboltjánál Surdon
Fotó: Benedek Bálint

Lidl mozgóbolt: sokakat meglepett

A nyitás után csak nehezen érkeztek meg a vásárlók. Az első vevő szerint talán azért lehet ilyen gyér az érdeklődés, mert az aktív keresők, a fiatalok még munkában vannak. Ennek némiképp ellentmond, hogy a Lidl mozgóboltja forgalmas szakaszon nyitott meg, a Jézus szíve katolikus templom előtti parkolóban. Az élénk forgalom ellenére szinte senki sem állt meg, sokan elkerekedett szemekkel, meglepődve néztek és kedvesen visszaintegettek a mozgóbolt személyzetének. Aztán a nyitás után bő fél órával megérkeztek az első vásárlók is, bár nyilatkozni nem szerettek volna és a fényképet sem vállalták.

Lidl mozgóbolt
Sokan meglepődve integettek a mozgóbolt személyzetének
Fotó: Benedek Bálint

Kivételes lehetőség...

– Amikor megláttam az interneten, hogy Surdra jön a Lidl mozgóboltja, nagyon meglepődtem – mondta Varga Martina. – Örülök neki, mert ez egy kivételes lehetőség, hogy éppen ezt a közösséget választották. Kedvelem a termékeiket, s az, hogy helyben 80-féle termékből választhatunk, szintén nagy szó! Remélem, sok vásárlójuk lesz és akkor érdemes lesz visszatérniük.

Miért nem voltak sorok?

Aztán újabb fél óra telt el úgy, hogy csak néhányan érkeztek. Egy nyugdíjas hölgy felháborodott azon, hogy csak ennyi vásárló érkezett a mozgóbolthoz. Szerinte a surdiak talán bele sem gondoltak abba, hogy az áruházlánc bizonyára olyan településekre tér vissza a későbbiekben, ahol sok vásárlót tudott fogadni.

Lidl mozgóbolt
A vásárlók egyesével érkeztek, néhányan hiányolták az élénk érdeklődést
Fotó: Benedek Bálint

Nem lehet benne sétálni?

– Kicsit csalódott vagyok – fakadt ki Vadász Imréné Erzsébet. – Azt hittem, hogy a mozgóbolt olyan lesz, ahova be lehet lépni, körülnézni és több minden van. Tudom, hogy sokféle terméket lehet kapni, de mégsem látom, hogy mit szeretnék. Olyan, mint régen az élelmiszerboltban, odaálltunk a pulthoz és kiszolgáltak bennünket. Nekem a másik verzió jobban tetszene. Persze örülnék, ha visszatérne és sok akciós áruból lehetne választani.

Lidl mozgóbolt
A település központjában várták az érdeklődőket
Fotó: Benedek Bálint

Széles árukészlet

Korábban már több cikkben is beszámoltunk arról: a "Lidl 4 keréken" program célja, hogy a kisebb falvakban élők is könnyen hozzájuthassanak minőségi, kedvező árú élelmiszerekhez, anélkül, hogy messzire kellene utazniuk. A mozgóboltban több mint 80-féle termék közül lehet válogatni: friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, konzervek, fagyasztott áruk és még sok más várja a vásárlókat, ugyanazon az áron, mint a hagyományos Lidl áruházakban. A mozgóboltot egy áruval teli kamion is kíséri, hogy ne legyen fennakadás az ellátásban.

Lidl mozgóbolt Surdon

Fotók: Benedek Bálint

 

