6 órája

Ezt a népszerű élelmiszer-áruházat vasárnap délben bezárták Zalaegerszegen, parkolni sem lehet előtte

Címkék#Lidl#molinó#áruházlánc#Balatoni út

Az üzletben mondhatni megszokott módon zajlott a vasárnap délelőtt, a vásárlók jöttek-mentek, az eladók azonban már pakolták, dobozolták össze az árut, készülve a zárásra. A Balatoni út melletti Lidl ugyanis bezárt. A parkolót is elkerítették.

Antal Lívia

Lapunkban szeptember utolsó vasárnapján számoltunk be arról, meglátva a bejárat fölötti hatalmas molinót, hogy október 5-én, vasárnap 12 órakor bezár a népszerű áruházlánc Balatoni út melletti üzlete Zalaegerszegen. Ez így is történt, a Lidl délben bezárt. No nem végleg, csak felújítás miatt. 

A Balatoni út melletti Lidl október 5-én vasárnap délben bezárt Zalaegerszeg. Nem végleg, csak felújítják az üzletet. 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Lidl – tíz napig tart a felújítás

A hír nem jutott el mindenkihez, így dél előtt pár perccel, illetve 12 óra után is érkeztek vásárlók a Lidl Balatoni úti üzletébe. Mint mondták, nem tudtak róla, illetve elkerülte figyelmüket a bejárat fölötti hirdetmény. A felújítást hallva többen úgy vélekedtek, „ha meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni”. Megtudtuk, hogy hőszivattyús rendszert építenek be a fűtést és a hűtést biztosítva, bővítik a kamerarendszert, felújítják az álmennyezetet, a padlózatot, a szociális helyiségeket, a konyhát, és nyílászárókat is cserélnek.

A Balatoni út melletti Lidl bezárt felújítás miatt Zalaegerszegen.
Az üzlet előtti parkolót is lezárták, ahol egy hatalmas sátor áll a kivitelezők számára.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Az élelmiszer-áruház előtti parkolót is lezárták, ahol egy hatalmas sátor áll a kivitelezést kiszolgálandóan. A rekonstrukció tíz napot vesz igénybe a Lidl Balatoni út melletti üzletében. Október 16-án csütörtökön, a megszokott időpontban 6.30 órakor nyitnak újra.

 

