Ezt a népszerű élelmiszer-áruházat vasárnap délben bezárták Zalaegerszegen, parkolni sem lehet előtte

Lapunkban szeptember utolsó vasárnapján számoltunk be arról, meglátva a bejárat fölötti hatalmas molinót, hogy október 5-én, vasárnap 12 órakor bezár a népszerű áruházlánc Balatoni út melletti üzlete Zalaegerszegen. Ez így is történt, a Lidl délben bezárt. No nem végleg, csak felújítás miatt.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Lidl – tíz napig tart a felújítás

A hír nem jutott el mindenkihez, így dél előtt pár perccel, illetve 12 óra után is érkeztek vásárlók a Lidl Balatoni úti üzletébe. Mint mondták, nem tudtak róla, illetve elkerülte figyelmüket a bejárat fölötti hirdetmény. A felújítást hallva többen úgy vélekedtek, „ha meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni”. Megtudtuk, hogy hőszivattyús rendszert építenek be a fűtést és a hűtést biztosítva, bővítik a kamerarendszert, felújítják az álmennyezetet, a padlózatot, a szociális helyiségeket, a konyhát, és nyílászárókat is cserélnek.

Az üzlet előtti parkolót is lezárták, ahol egy hatalmas sátor áll a kivitelezők számára.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Az élelmiszer-áruház előtti parkolót is lezárták, ahol egy hatalmas sátor áll a kivitelezést kiszolgálandóan. A rekonstrukció tíz napot vesz igénybe a Lidl Balatoni út melletti üzletében. Október 16-án csütörtökön, a megszokott időpontban 6.30 órakor nyitnak újra.