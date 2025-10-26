1 órája
Szorgosan ápolja a testvérvárosi kapcsolatokat - Kitüntették a zalai polgármestert
Pénteken nagy ünnepséget tartottak a Muravidék szívében. Lendva község ünnepén Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is kitüntetést vehetett át.
Lendva központi ünnepségén Zala vármegyei vezetők közül többen is jelen voltak
Forrás: lendava.si
Lendva község 29. községi ünnepét tartották pénteken a lendvai Színház- és hangversenyteremben. A központi ünnepségen községi elismeréseket is kiosztottak.
Lendva központi ünnepségén tüntették ki Balaicz Zoltánt
A lendvai központi ünnepségen Lendva Város Pro Urbe Díjában részesült Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a kitüntető címet Magyar János Lendva polgármestere adta át - adott hírt az elismerésről Balaicz Zoltán közösségi oldalán.
A vármegyeszékhely vezetője azt írta a kitüntetés kapcsán: "megtisztelő, hogy a testvérvárosi szálak, a kulturális, oktatási, ifjúsági, gazdasági és turisztikai kapcsolatok ápolásának elismeréseként Lendva Város Pro Urbe Díjában részesültem. Hiszem, hogy ez a kitüntetés, akárcsak a romániai, erdélyi testvérvérvárosunktól, Marosvásárhelytől korábban kapott díszpolgári cím, rajtam keresztül valamennyi zalaegerszeginek és a testvérvárosi kapcsolatok minden szorgos ápolójának szól."
Lendva község ünnepén jelen volt Vigh László, Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője, Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, valamint több zalai település polgármestere.