Botrányos állapotokat tapasztaltunk a zalai város egyik utcájában (galéria, videó)

A legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunk elindításának ötletét portálunk olvasói adták. A nagykanizsai járdák rossz állapotát felderítő cikkeink és most már a rossz utcákat felderítő sorozatunk után sok hozzászólás érkezett a Facebook oldalunkra. Legutóbb, a Vár utca állapotáról írtunk, mely után egyik olvasónk telefonon keresztül ajánlott egy újabb útszakaszt. Elmondta: ő évek óta Kiskanizsán a Varasdi utcában él, melynek mára az úttestje, a buszmegállói és járdái is felújításra szorulnának.

Ez komolyan egy buszöböl ma a kiskanizsai városrészben? Botrányos, nem véletlenül került be a legrosszabb állapotú utcák közé

Fotó: Szakony Attila

Legrosszabb állapotú utca: Kiskanizsán is van ilyen?

A Varasdi utca Nagykanizsa kiskanizsai városrészének forgalmas szakasza, rendszeresen buszjárat közlekedik rajta. A közút internetes útszámkeresője alapján jól látszik, hogy a város kezelésében van. Ezúttal a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Hajgató Sándor utca közötti közel 500 méteres szakaszt vizsgáltuk meg.

Az úttest felülete sem ígér semmi jót, tessék kapaszkodni, indulunk

Fotó: Szakony Attila

Varasd felé vitte egykor az utazót

Az előző utcákhoz hasonlóan a Varasdi utca történetéről szintén a holmi.nagykar.hu oldalon találtunk érdekességeket. Az első katonai felmérést (1786) tanulmányozva láthatjuk, hogy készítésekor még nem létezett a Bajcsy-Zsilinszky utca keleti része. A Varasdi utca név tehát megalapozott, az utca a Varasd felé haladó országút része volt. E névvel találjuk már az 1864-es kataszteri térképen is.

Busz, személyautó és kerékpáros. Egyszerre nagyon kell figyelnie mindegyik résztvevőnek, hogy ne történjen baj

Fotó: Szakony Attila

Egészen elképesztő állapotok

A Varasdi utca aszfaltburkolata egészen változatos képet mutat. Azonban mielőtt rátérnénk az úttest állapotára, érdemes megállni az utca elején, hiszen az egyik buszöböl elkeserítő állapotban van. A töredezett aszfalt a laikus szemével nézve is balesetveszélyes, a repedésekből megállíthatatlanul tör elő a gaz. Az úttest még kétségbeejtőbb, például a padkához közel egymás után legalább 9 darab mélyedést számoltunk meg, melynek teljesítése kerékpárral nagy koncentrációt igényel, miközben autók és csuklós buszok haladnak el egymás után. Az aszfaltréteg felülete több helyen berepedezett, kátyúk sorakoznak, másutt kiszakadtak darabok a pályatestből, van ahol a széle törött le. A foltozások sem használtak, sőt az utca egyik részén egyszer csak a járda is elfogy...