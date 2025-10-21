október 21., kedd

Aggasztó állapotok

1 órája

Kapcsolják be biztonsági öveiket: újabb rázós utcát fedeztünk fel a zalai városban (galéria, videó)

Címkék#Jakabkúti utca#peternác#Nagykanizsa#legrosszabb

Nagykanizsa kiskanizsai városrészében olvasóink ajánlottak még egy utcát, ahol sokan élnek, sőt még vállalkozások is működnek, mégis elhanyagolt. A legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunkban ezúttal a Jakabkúti utca felfedezése következett. Ismét rázós élményben lehetett részünk, tartsanak velünk!

Benedek Bálint
A legrosszabb állapotú utca felfedezése jobbra kezdődik. Kezdődik a rázkódás...

Fotó: Szakony Attila

Olvasóink körében egyre népszerűbb a legrosszabb állapotú utca sorozat, legutóbb a Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő Hunyadi-tér, illetve annak folytatása, a Szepetneki út aszfaltfelülete borzolta a kedélyeket. A cikk után néhány olvasónk hozzászólásában megerősített bennünket, hogy érdemes még maradnunk "Sáskaországban", hiszen például a Jakabkúti utca állapota felháborító.

legrosszabb állapotú utca
A legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunkban bemutatott Jakabkúti utcában száguldozni nem szabad és nem is érdemes
Fotó: Szakony Attila

Legrosszabb állapotú utca: két vállalkozás is működik itt!

Az említett utca állapotát ismertük mi is, ugyanis ebben az utcában két, egymástól független vállalkozás is működik, melyekről portálunkban bizonyos időszakonként beszámolunk. A Kisrác utca felől érkezve a Sáska tér mellett fut a Jakabkúti utca, ami a közút internetes útszámkeresője szerint Nagykanizsa önkormányzatának kezelésében van. Ez egyébként egy sávos utca, a végén zsákutcaként végződik, bár a helyiek jól tudják egy kis földes szakasz összeköti a Nagyrác utcával.

legrosszabb állapotú utca
Lyukak, repedések az aszfalt felületén, nincs egy ép szakasz
Fotó: Szakony Attila

Arcpirító sztori

Bizarr részletre is fény derült az utca elnevezésével kapcsolatban. A nagykanizsai utcák történetét feldolgozó holmi.nagykar.hu oldalon érdekességre bukkantunk. A kényes tartalom miatt szó szerint idézünk az oldalról: "A Jakabkúti-dűlő irányába vezető Peternác utca 1900-ban maga is a dűlő nevét kapta. A névváltoztatás utólag is indokoltnak tekinthető. Az internetes népszótár szerint a peternác és szinonimái (betyárkörte, zsiványmazsola és labanctallér) az ánusszőrre ragadt ürülékcsimbókokat jelentik. Pedig az 1864-es kataszteri térképén még a teljesen mindennapi Hosszú utca névvel találjuk meg."

legrosszabb állapotú utca
Az aszfaltréteg melletti padka valósággal eltűnt, még ott is, ahol nem állnak a családi házak előtt autók
Fotó: Szakony Attila

Elhanyagolt állapotban

Az utca mai állapota valóban aggasztó, itt sincs olyan egybefüggő ép aszfaltrész, ami megkímélné az autókat. Egyik lyukból, kátyúból és repedésből a másikba zökken az autók kereke, de a kerékpár kormányába is kapaszkodni kell, hogy ne hasaljunk el. Az aszfalt szélei mindenütt letöredeztek, a padka eggyé vált az úttal és néhány elhanyagolt kapubejáró miatt még elkeserítőbb képet mutat. Pedig csak kevés családi ház lakatlan, a többségüket szépen felújították, ebből az látszik, hogy a városrész egyik kedvelt utcája. Talán még népszerűbb is lehetne, ha nem szinte off-road terepjárókkal kellene megközelíteni...

Újabb rázós utcát fedeztünk fel Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

 

