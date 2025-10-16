október 16., csütörtök

53 perce

Nyelvharapós zalai utca, észnél kell lennünk, hogy egyáltalán az úttesten maradjunk (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#A legrosszabb állapotú utca#úttest#Kiskanizsa

Nagykanizsa kiskanizsai városrésze bővelkedik rossz minőségű útburkolatokban, amelyek közül olvasóink ajánlották a következőt. A legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunk újabb állomása a Hunyadi-tér, illetve annak folytatása, a Szepetneki út. Tartsanak velünk, ez is rázós lesz!

Benedek Bálint
Nyelvharapós zalai utca, észnél kell lennünk, hogy egyáltalán az úttesten maradjunk (galéria, videó)

A legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunk hullámvasútja itt kezdődik, ha Szepetneket vesszük célba

Fotó: Szakony Attila

A legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunk beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A Magyar, a Vár, majd a Varasdi utca állapotának leírása után csak úgy záporoztak az ötletek, melyik utcákat kellene még meglátogatnunk. A legutóbbi Varasdi utcáról szóló írásunk is nagy felháborodást váltott ki, s akkor több utcát, járdát is ajánlottak olvasóink. Sok javaslat érkezett, azonban mind közül talán a legtöbben a szintén Kiskanizsán található Szepetneki utat javasolták.

legrosszabb állapotú utca
A legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunk következő állomása autóval éppúgy balesetveszélyes, mint kerékpár nyergében
Fotó: Szakony Attila

Legrosszabb állapotú utca: a városból kivezető szakaszt vizsgáltuk

Kiskanizsán a Bajcsy-Zsilinszky útról ágazik le a Szent Flórián térnél, a labdarúgópálya melletti Hunyadi tér, illetve annak folytatása, a Szepetneki út. A szintén forgalmas rész a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásában van. A közút internetes útszámkeresője szerint a vizsgált, Nagykanizsáról kivezető, több száz méteres szakasz a 6834-es jelű Nagykanizsa-Molnári összekötő út része.

legrosszabb állapotú utca
Nincs egy ép szakasz sem az úttesten, elkeserítő a látvány
Fotó: Szakony Attila

A helyszínnek van történelme

A kiskanizsai utcákról csak kevés információ maradt fenn város történetét foglalkozó holmi.nagykar.hu oldalon. Annyi biztos, hogy a város nyugati részébe a török idők utáni betelepülés három különálló, viszonylag távoli területen kezdődött. A Rácváros (a Kis- és Nagyrác utca térsége) volt az egyik góc, amelyben hajdanán az első lakóházak megjelentek. További kettő is létezett: egyik a Hunyadi tér környéke, a másik pedig a Templom téren és a tőle északra eső területen volt. Egyszóval a most vizsgált útszakasz már az 1786-os években létezett, nyilván az aszfaltborítás több száz évvel később került rá.

legrosszabb állapotú utca
Helyijáratos busz is közlekedik erre, a buszmegálló is elhanyagolt
Fotó: Szakony Attila

Mióta lehet ilyen borzalmas állapotban?

A Szent Flórián térnél a ki- és behajtó autósok közül néhányan már biztosan elharapták a nyelvüket. A kátyúktól hemzsegő szakaszon lehetetlen kikerülni a lyukakat. Az autósok s a kerékpárosok szenvedései nem érnek véget, ha ráhajtanak előbb a focipálya melletti szakaszra, majd az azzal egybefüggő Szepetneki útra. Veszélyes és teljesen kiszámíthatalan mélységű kátyúkba zökkennek bele a járművek. Az aszfaltnak nincs egy ép része, mindenhol toldozott-foltozott felülettel találkozhatnak a közlekedők. Az egyik helyen például az aszfalt és a padka között szinte nincs átmenet, eltűnt a futófelület, ami szintén rendkívül balesetveszélyes. Pedig kifejezetten forgalmas részről van szó, hiszen a Szepetnek, Semjénháza és Molnári útvonalon sokan járnak Nagykanizsára és vissza.

Rossz állapotú utcák Zalában – Szepetneki út

Fotók: Szakony Attila

 

