Tragédia történt Zalában: Lilike örökre távozott az élők sorából

A legrégebben áttelelő gólya, Lilike történetéről portálunk 2018-ban számolt be. Akkor arról írtunk, télre is Semjénházán marad egy gólya, amelyet Dunai István és felesége gondoz. Most újra megkerestek bennünket, azonban már a szomorú hírrel: Lilike az örök vadászmezőkre repült.

A legrégebben áttelelő gólya gyakran fagyoskodott Semjénházán

Fotó: ZH

Legrégebben áttelelő gólya: Lilike elfogadta az élelmet

– Mintegy 20 évig élt a környezetünkben – mondta a házaspár. – A korábbi cikkben meséltem, hogy amikor Lilikére rátaláltunk, sérülten, magatehetetlenül feküdt a sárban. Minden délután élelem miatt megkeresett bennünket. A műanyag edényekbe porcióztuk ki az élelmet, általában állati nyesedéket és bőr nélküli nyakat. Általában ezeket megette. Ha meglettek a kisgólyák és nagy szárazság volt – mivel a párjával Molnáriban élt –, többször is fordult élelemért hozzánk, hogy a kis gólyákat is megetesse. Ez így ment ez évről évre.

Lilike a semjénházi kert végében gyakorta volt vendég

Fotó: ZH

Számítottak a felbukkanására

Dunai István és felesége, Katika hozzátette: időközben kiderült, hogy Lilike valójában hím példány, de annyira megszokták a nevét, hogy megtartották azt. Amíg ápolták a gólyacsaládot, több mint 50 kisgólya érkezett. Voltak szép és rossz emlékek is, de velük közösen mindent megoldottak.

A kutya is elment...

– A kiskutyánk mindig jelzett, hogy itt van Lilike, és mi tudtuk, hogy élelmet kell vinni neki – mesélt tovább a házaspár. – A gólya valahogy nem félt tőle, mert talán érezte, amíg ott van bizonyos távolságban, addig biztonságban táplálkozhat. Aztán az idős ebünk elpusztult, nagyjából ebben az időszakban vettük észre, hogy Lilike sem érkezik menetrendszerűen. Néhány nappal ezelőtt az egyik ismerős mezőgazdasági vállalkozó telefonált, hogy sajnos az egyik kerti földön, amit műveltek, megtalálták a Lilike tetemét. Talicskával hazahoztuk, és szeretett kutyánk mellé temettük el.

A fehér gólyák telelése: