Rendkívül szigorú NATO-minősítésért dolgoznak Zalában: ez a Black Swan

Ellepték a különleges erők Sármelléket

A szolnoki MH Különleges Műveleti Parancsnokság katonái Sármellékre települtek, s más országok egységeivel közösen azon dolgoznak, hogy megszerezzenek egy rendkívül szigorú NATO-minősítést, közölte a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokságának Információs Műveleti Főnöksége hétfőn. A Black Swan (Fekete Hattyú) 2025 többnemzeti különleges műveleti gyakorlat október végéig tart majd. Legolvasottabb hírünkről további részleteket cikkünkben olvashatsz.

A különleges műveleti gyakorlat célja, hogy megszerezzék a NATO Mission Capable, vagyis műveletkész minősítését, írtuk legolvasottabb hírünkben Forrás: honvedelem.hu

Megnyílt Nagykanizsa legújabb kávézója, a Run Coffee

Kávézó nyílt kedden hajnalban Nagykanizsán, mely az átalakult Eötvös-tér egyik éke is lett. Az új vendéglátóegység a modern világ megváltozott életritmusához alkalmazkodik, vagyis kizárólag elvitelre kínálnak kávét, illetve péksüteményeket és cukrászsüteményeket, de rántott húsos szendvics is kapható. Kollégáink a nyitás reggelén jártak a helyszínen, cikkünkben megismerheted a tulajdonosokat, fotóriporterünk képeinek segítségével pedig bepillanthatsz Kanizsa legújabb színfoltjának működésébe.

A Run Coffee üzemeltetői, Kolonicsné Rózsás Beáta és Kolonics Tamás. Hisznek benne, hogy a friss kávé papírpohárban is élénkít

Fotó: Szakony Attila

Súlyos balesetet szenvedett egy száguldozó rolleres Nagykanizsán

Egy elektromos rollerrel közlekedő nőt ért baleset szerdán Nagykanizsán. Az esethez két mentőautó és több rendőr érkezett. Egy szemtanú elmondása szerint a rolleres hölgy csomagokkal, hátizsákkal megpakolva, nagy sebességgel közlekedett a járdán, amikor egy üzletből kilépő hölgynek ütközött és elesett. További részleteket helyszíni tudósításunkban írtunk.

Helyszíni felvételünkön éppen a mentősök látják el a sérültet Fotó: Szakony Attila

Az egész ország Zalaegerszegre figyelt a múlt héten

Ismét Zalaegerszeg volt a házigazdája a 25 nagyváros alkotta Megyei Jogú Városok Szövetsége rendezvényének október 9-én és 10-én. A szövetség közgyűléséről Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a szövetség területfejlesztési bizottságának elnöke tartott tájékoztatót kedden a városházán, amin kollégánk is részt vett. Az eseményre 25 nagyváros polgármestere és több miniszter is érkezett.

A nagy jelentőségű eseményre 25 város polgármestere és több miniszter is érkezett Fotó: Pezzetta Umberto

Az MJVSZ két napos közgyűléséről több cikket is írt tudósítónk. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatójáról, dr. Navracsics Tibor bejelentéséről, és Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának, valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter sajtótájékoztatójáról is beszámoltunk. Az MJVSZ közgyűlés és Zalaegerszeg múltjáról is olvashatsz összefoglalót.