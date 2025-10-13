1 órája
Rendkívül szigorú NATO-minősítésért dolgoznak Zalában: ez a Black Swan
Ha lemaradtál volna a múlt hét legolvasottabb cikkeiről, most bepótolhatod. Összegyűjtöttük, miről beszélt mindenki Zalában.
Ellepték a különleges erők Sármelléket
A szolnoki MH Különleges Műveleti Parancsnokság katonái Sármellékre települtek, s más országok egységeivel közösen azon dolgoznak, hogy megszerezzenek egy rendkívül szigorú NATO-minősítést, közölte a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokságának Információs Műveleti Főnöksége hétfőn. A Black Swan (Fekete Hattyú) 2025 többnemzeti különleges műveleti gyakorlat október végéig tart majd. Legolvasottabb hírünkről további részleteket cikkünkben olvashatsz.
Megnyílt Nagykanizsa legújabb kávézója, a Run Coffee
Kávézó nyílt kedden hajnalban Nagykanizsán, mely az átalakult Eötvös-tér egyik éke is lett. Az új vendéglátóegység a modern világ megváltozott életritmusához alkalmazkodik, vagyis kizárólag elvitelre kínálnak kávét, illetve péksüteményeket és cukrászsüteményeket, de rántott húsos szendvics is kapható. Kollégáink a nyitás reggelén jártak a helyszínen, cikkünkben megismerheted a tulajdonosokat, fotóriporterünk képeinek segítségével pedig bepillanthatsz Kanizsa legújabb színfoltjának működésébe.
Súlyos balesetet szenvedett egy száguldozó rolleres Nagykanizsán
Egy elektromos rollerrel közlekedő nőt ért baleset szerdán Nagykanizsán. Az esethez két mentőautó és több rendőr érkezett. Egy szemtanú elmondása szerint a rolleres hölgy csomagokkal, hátizsákkal megpakolva, nagy sebességgel közlekedett a járdán, amikor egy üzletből kilépő hölgynek ütközött és elesett. További részleteket helyszíni tudósításunkban írtunk.
Az egész ország Zalaegerszegre figyelt a múlt héten
Ismét Zalaegerszeg volt a házigazdája a 25 nagyváros alkotta Megyei Jogú Városok Szövetsége rendezvényének október 9-én és 10-én. A szövetség közgyűléséről Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a szövetség területfejlesztési bizottságának elnöke tartott tájékoztatót kedden a városházán, amin kollégánk is részt vett. Az eseményre 25 nagyváros polgármestere és több miniszter is érkezett.
Az MJVSZ két napos közgyűléséről több cikket is írt tudósítónk. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatójáról, dr. Navracsics Tibor bejelentéséről, és Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának, valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter sajtótájékoztatójáról is beszámoltunk. Az MJVSZ közgyűlés és Zalaegerszeg múltjáról is olvashatsz összefoglalót.
Olvasóink szerint ezek a legjobb éttermek Zalában
A zaol.hu közösségi oldalán arról kérdeztük olvasóinkat, szerintük melyik a legjobb étterem Zalában, miután a Gault&Millau francia étteremkalauz több zalai éttermet is értékelt. Ezekről itt, itt, itt és itt olvashatsz. Olvasóink értékelése szerint mi is összeállítottuk a legjobb zalai éttermek listáját. Ez alapján a nemesnépi Noble’s Étterem a legjobb étterem Zalában, hisz erre a helyre érkezett a legtöbb voks. Hogy mely éttermek és vendéglátóhelyek kerültek még erre a listára, arról itt írtunk bővebben.
