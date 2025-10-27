október 27., hétfő

Hírcsokor

55 perce

Így állt bosszút: parkoló autókat vert szét a dühös zalai férfi

Ha lemaradt volna a kedves olvasó az elmúlt hét legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményeiről, összeállításunk segítségével most bepótolhatja. Összegyűjtöttük legolvasottabb cikkeinket: ezekről beszél most mindenki Zalában.

Zaol.hu

Egy feldúlt férfi  parkoló autókat vert szét Keszthelyen

A police.hu portálon jelent meg a hír, miszerint a rendőrök elfogták azt a helyi férfit, aki dühében rongált meg öt járművet egy keszthelyi parkolóban október 19-én éjszaka. Hogy mi bosszantotta fel ennyire és mekkora kárt okozott, arról legolvasottabb cikkünkben írtunk.

legolvasottabb
A dühös férfi nem kegyelmezett ennek az autónak sem, írta kollégánk legolvasottabb cikkünkben
Fotó: police.hu

Zalaco Gourmet üzlet nyílt Zalaegerszegen

A hagyományos Zalaco üzletektől eltérően a Kossuth utcán nyílt Zalaco Gourmet boltban hatalmas önkiszolgáló résszel állnak a vevők rendelkezésére. A polcokon a jól megszokott pékáruk mellett hidegen sajtolt olajok, szószok, teák, kávékülönlegességek, salátának valók és száraztészták kelletik magukat. Kollégáink a nyitás reggelén látogattak el az üzletbe, cikkünkben sok fotóval megmutattuk, mit tapasztaltak.

Nyitási akció, ingyen fekete a vendégeknek. Fotó: Pezzetta Umberto

A muskátli tökéletes teleltetésének titkai

Bár a muskátli töveket sokan egynyári növényként kezelik, valójában évelő, így megfelelő teleltetéssel akár évről évre újra virágozhat. Népszerű cikkünkben kolléganőnk lépésről-lépésre minden tapasztalatát megosztotta olvasóinkkal, amivel évről-évre csodálatosan virágzóvá varázsolja virágait.

Kolléganőnk gyönyörű virágai között 10 éves muskátli tövek is vannak Fotó: Keszán-Dopita Tünde

Nem csitulnak az indulatok Miháldon

Október 6-án tartották Miháldon az időközi önkormányzati képviselő-választást, melyen végre úgy tűnt, a testület elkezdheti a tényleges munkát. Azonban a település Facebook-oldalán robbant az újabb megdöbbentő hír: 11 nappal a választást követően lemondott az egyik önkormányzati képviselő, Polai Péter. Hogy mi történt, és ki kerülhet a lemondott képviselő helyére, arról írtunk cikkünkben.

Gerő Sándor volt polgármester újra a miháldi testület tagja lehet Fotó: archív/Szakony Attila

Három zalai iskola a legjobb hazai 100 között – az igazgatókat kérdeztük

Mint arról korábban is beszámoltunk, Zala vármegyéből három iskolát díjaztak az MCC gimnáziumi rangsor megmérettetésén: 39. helyen a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 51. helyen a keszthelyi Vajda János Gimnázium és 83. helyen a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium végzett. A keddi, „Zalában is négyzetre emeljük a tehetséget!” elnevezésű pedagóguskonferencián megkérdeztük az érintett iskolák igazgatóit, hogy mit jelent ez a rangsor az intézményüknek, melyet cikkünkben elolvashattak olvasóink.

Hasonlóan érdekes zalai tartalmakat keres? Ezeket ajánljuk:

Nézze meg portálunkon az elmúlt hét legnézettebb fotóit:

Bulifotók a zalaszentgróti Ibiza diszkóból

Fotók: Pezzetta Umberto

Fotók: Pezzetta Umberto

Fotók: Pezzetta Umberto

Az étterem, ahol manapság csak a rozsda a vendég

Fotók: Fotó: Olajos Éva/Facebook

 

