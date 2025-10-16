október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

34 perce

Te melyiket vennéd meg? Körbenéztünk, mutatjuk a legolcsóbb és legdrágább ingatlanokat a zalai városban

Címkék#eladó#Eladó ingatlan#zártkerti#Duna House#garázs

A közelmúltban már foglalkoztunk több szempontból is a hazai és zalai ingatlanhelyzettel. Most lássuk, hogy az Ingatlanbazár portál szerint melyek a legolcsóbb zalaegerszegi ingatlanok és a legdrágább házak. Milyen jellegű és állapotú lakásokat kínálnak az eladók?

Mozsár Eszter
Te melyiket vennéd meg? Körbenéztünk, mutatjuk a legolcsóbb és legdrágább ingatlanokat a zalai városban

A legdrágább zalaegerszegi ingatlan egy prémium ház, ami év végén készül el.

Forrás: Ingatlanbazár

Az Otthon Start Program indulása valamennyire megrázta a hazai ingatlanpiacot, s szakértők mondták el, hogy milyen településeken milyen építésű házakat keresnek leginkább a vevők. Most azt nézzük meg, hogy a legolcsóbb zalaegerszegi ingatlanok és a legdrágább zalaegerszegi ingatlanok vásárlása esetén mennyi hitelt kell törlesztenünk, milyen kínálatot találunk

legolcsóbb zalaegerszegi ingatlanok
A legolcsóbb zalaegerszegi ingatlanok leginkább a szőlőhegyen találhatók. 
Forrás:    Ingatlanbazár

A legolcsóbb zalaegerszegi ingatlanok: aki éppen a szőlőhegyekbe vágyik

Az Ingatlanbazár keresője szerint három, a Duna House kínálatában lévő ingatlant találtunk. A legolcsóbb az adatbázisban a 3,9 millió forint értékű zártkerti, egy szobás ingatlan a csácsi városrészben. A 25 m2-es, egyszobás házikóhoz 1125 m2 nagyságú terület tartozik. Az épület tégla falazattal és cseréptetővel rendelkezik. Helyiségei az alaprajz szerinti elrendezésben szoba, fedett terasz. A hitelajánlat szerint már 17 ezer forint havi törlesztéssel is vihető.

Ennél kicsit többet, 11 és fél milliót kell adni egy egerszeghegyi 52 m2-es, egy szobás ingatlanért. „A kétszintes ház alsó szintjén egy háztartási helyiséget és egy konyhának is kialakítható szobát találunk. A felső szintre az épületen belül juthatunk fel, itt egy fürdőt, konyha-étkezőt és hozzáépítéssel egy hálószobát alakítottak ki. Az 1025 nm-es telken veteményes, gyümölcsfák, garázs, fedett beálló és fáskamra is megtalálható” – írja a Duna House értékesítője. Víz és villany van, s a szennyvízhálózatra is rá lehet csatlakozni. Itt már havi 51 ezer forint a törlesztőrészlet, ha valaki hitelben gondolkodik. 

A harmadik legolcsóbb ismét egy zártkerti ingatlan, amit a belvároshoz közel találunk, s eredetileg borospincének épült a 20 m2-es házikó. Ezért 11,9 millió forintot kért az eladó. Itt is víz és áram van, az utcából beköthető a gáz és a szennyvíz. A havi törlesztőrészlet 53 ezer forint.

Ezért a közel 800 m2-es ingatlanért közel 300 millió forintot kérnek. A befektetők fantáziája szerint bármi válhat belőle. 
Forrás:    Ingatlanbazár

Másik véglet: a legdrágább zalaegerszegi ingatlanok hotelnek és lakásnak

Az Ingatlanbazár adatbázisában, a Duna House kínálatában egy Kossuth utcai, 24 szobás, 788 m2-es egykori irodaház van 295 millió forintért. Befektetőket várnak leginkább, s akár idősek otthona, hotel, munkásszálló, iskola, egyéb állami vagy egészségügyi szolgáltató válhat a komplexumból. Havi törlesztője 166 ezer forint.

Az Openhouse kínálja ugyancsak 295 millió forintért befektetőknek, vállalkozásoknak a 788 m2-es, 20 szobás irodaházat garázsokkal. Ugyancsak 166 ezer forintos törlesztőrészlettel. 

A harmadik legdrágább a sorban Neszelében egy új építésű, 4 szobás, 210 m2-es prémium minőségű családi ház. Az ingatlanért 245,9 millió forintot kérnek, s a Duna House kínálatában láttuk. Az átadás 2025 év végére várható. A ház kedvező dél-nyugati fekvésének köszönhetően napfényes és elegendő természetes fényt enged be a lakóterekbe. „A modern elrendezésű nappali+amerikai konyhával, három tágas hálószobával, két fürdőszobával, valamint két kellemes terasszal büszkélkedik, továbbá egy nagyméretű közel 33 m2-es garázs is a rendelkezésre áll. A fűtést hőszivattyús padlófűtés biztosítja” – olvasható a leírásban. Ha hitelben gondolkodik valaki, 166 ezer forint/hó a tervezett törlesztőrészlet. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu