Te melyiket vennéd meg? Körbenéztünk, mutatjuk a legolcsóbb és legdrágább ingatlanokat a zalai városban

Az Otthon Start Program indulása valamennyire megrázta a hazai ingatlanpiacot, s szakértők mondták el, hogy milyen településeken milyen építésű házakat keresnek leginkább a vevők. Most azt nézzük meg, hogy a legolcsóbb zalaegerszegi ingatlanok és a legdrágább zalaegerszegi ingatlanok vásárlása esetén mennyi hitelt kell törlesztenünk, milyen kínálatot találunk.

A legolcsóbb zalaegerszegi ingatlanok leginkább a szőlőhegyen találhatók.

Forrás: Ingatlanbazár

A legolcsóbb zalaegerszegi ingatlanok: aki éppen a szőlőhegyekbe vágyik

Az Ingatlanbazár keresője szerint három, a Duna House kínálatában lévő ingatlant találtunk. A legolcsóbb az adatbázisban a 3,9 millió forint értékű zártkerti, egy szobás ingatlan a csácsi városrészben. A 25 m2-es, egyszobás házikóhoz 1125 m2 nagyságú terület tartozik. Az épület tégla falazattal és cseréptetővel rendelkezik. Helyiségei az alaprajz szerinti elrendezésben szoba, fedett terasz. A hitelajánlat szerint már 17 ezer forint havi törlesztéssel is vihető.

Ennél kicsit többet, 11 és fél milliót kell adni egy egerszeghegyi 52 m2-es, egy szobás ingatlanért. „A kétszintes ház alsó szintjén egy háztartási helyiséget és egy konyhának is kialakítható szobát találunk. A felső szintre az épületen belül juthatunk fel, itt egy fürdőt, konyha-étkezőt és hozzáépítéssel egy hálószobát alakítottak ki. Az 1025 nm-es telken veteményes, gyümölcsfák, garázs, fedett beálló és fáskamra is megtalálható” – írja a Duna House értékesítője. Víz és villany van, s a szennyvízhálózatra is rá lehet csatlakozni. Itt már havi 51 ezer forint a törlesztőrészlet, ha valaki hitelben gondolkodik.

A harmadik legolcsóbb ismét egy zártkerti ingatlan, amit a belvároshoz közel találunk, s eredetileg borospincének épült a 20 m2-es házikó. Ezért 11,9 millió forintot kért az eladó. Itt is víz és áram van, az utcából beköthető a gáz és a szennyvíz. A havi törlesztőrészlet 53 ezer forint.

Ezért a közel 800 m2-es ingatlanért közel 300 millió forintot kérnek. A befektetők fantáziája szerint bármi válhat belőle.

Forrás: Ingatlanbazár

Másik véglet: a legdrágább zalaegerszegi ingatlanok hotelnek és lakásnak

Az Ingatlanbazár adatbázisában, a Duna House kínálatában egy Kossuth utcai, 24 szobás, 788 m2-es egykori irodaház van 295 millió forintért. Befektetőket várnak leginkább, s akár idősek otthona, hotel, munkásszálló, iskola, egyéb állami vagy egészségügyi szolgáltató válhat a komplexumból. Havi törlesztője 166 ezer forint.