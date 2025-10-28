Ha ebben az árban keresel használt autót, akkor most megmutatjuk a legnépszerűbbeket

A 3-5 millió forint közötti legnépszerűbb használt autók mezőnyében toronymagasan vezet a Škoda Octavia, 18 800 érdeklődéssel és 3200 aktív hirdetéssel. A modell átlagára 4,1 millió forint, és közel 205 ezer kilométeres futásteljesítménnyel kínálják a tulajdonosok. A második helyen a Volkswagen Golf (4,05 milliós átlagár, 181 ezer km) végzett, míg a harmadik a Volkswagen Passat lett, 3,99 millió forintos átlagárral és több mint 239 ezer kilométerrel az órájában – derül ki a használtautó.hu legfrissebb, októberi toplistájából.

A legnépszerűbb használt autók közül toronymagasan vezet a Skoda Octvia

Fotó: Szakony Attila

Legnépszerűbb használt autók: Zalában más a helyzet

– A hirdetésekkel foglalkozó oldal egy magyarországi átlagársávra állította össze az eladó autókat – fogalmazott Istiván Tamás, az Istiván Autó Kft. ügyvezető igazgatója. – Itt Zalában, vagy akár Nagykanizsán más az ársáv, nálunk az átlagár 7 millió forint. Ebben persze benne van a 800 ezer forintos Suzuki Ignis is, illetve a 38 millió forintos Audi Q7-es kocsi is. A rangsor szinte ugyanaz, a Škoda Octavia magasan vezeti a rangsort, a második helyre nálunk az Audi lépett fel. De ez egy egészen sajátos, speciális helyzet, mert mi 15 éve értékesítjük újra a győri Audi-gyár dolgozói autóit. Olyan ügyfélkör épült ki Zalában és Nagykanizsán, hogy van olyan, aki a 6. Audi gépkocsiját vásárolja utóbbi flottából. Nálunk a dobogó legalsó fokára a Volkswagen Golf és Passat típusok kerültek.

A Skoda Octavia tágas belső tere miatt is népszerű

Fotó: Szakony Attila

Milyen autót vegyek?

Istiván Tamás kiemelte: ha valaki körülnéz a telephelyen, láthatja, hogy a Škoda Octavia típusból van a legtöbb. Ez azért van, mert a piac a kategória legjobb autójaként tekint rá. Ezt annak köszönheti, hogy megbízható, belső terei és csomagtartója tágas.

A használtautó-piac fekete bárányai

– Azzal érdemes tisztában lenni, hogy a 3-5 millió forintos ársávban 10-12 éves autók vannak – folytatta. – Az ott található gépkocsik 200 és 300 ezer kilométert teljesítettek, azokra nem tudnánk garanciát vállalni. Ezzel szemben a kereskedésben 5 éves vagy annál fiatalabb autókat lehet találni maximum 120 ezer kilométert futott autókkal.