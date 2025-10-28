október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

16°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mit vegyek?

2 órája

Ha ebben az árban keresel használt autót, akkor most megmutatjuk a legnépszerűbbeket

Címkék#Istiván Tamás#autó#Octavia#Volkswagen Golf#rangsor

A Skoda Octavia szinte letaszíthatatlan a trónról. A legnépszerűbb használt autókat most más szempont alapján állította sorrendbe a használt autók értékesítésével foglalkozó portál, vagyis a 3-5 millió forint közötti autókra koncentráltak. Megnéztük, mi a helyzet Zalában, a kép kicsit árnyaltabb, de erről szakértőnk beszélt.

Benedek Bálint
Ha ebben az árban keresel használt autót, akkor most megmutatjuk a legnépszerűbbeket

A legnépszerűbb használt autók közül többet is bemutatott Schell Tamás, az Istiván Autó Kft. értékesítője

Fotó: Szakony Attila

A 3-5 millió forint közötti legnépszerűbb használt autók mezőnyében toronymagasan vezet a Škoda Octavia, 18 800 érdeklődéssel és 3200 aktív hirdetéssel. A modell átlagára 4,1 millió forint, és közel 205 ezer kilométeres futásteljesítménnyel kínálják a tulajdonosok. A második helyen a Volkswagen Golf (4,05 milliós átlagár, 181 ezer km) végzett, míg a harmadik a Volkswagen Passat lett, 3,99 millió forintos átlagárral és több mint 239 ezer kilométerrel az órájában – derül ki a használtautó.hu legfrissebb, októberi toplistájából.

legnépszerűbb használt autókat
A legnépszerűbb használt autók közül toronymagasan vezet a Skoda Octvia
Fotó: Szakony Attila

Legnépszerűbb használt autók: Zalában más a helyzet

– A hirdetésekkel foglalkozó oldal egy magyarországi átlagársávra állította össze az eladó autókat – fogalmazott Istiván Tamás, az Istiván Autó Kft. ügyvezető igazgatója. – Itt Zalában, vagy akár Nagykanizsán más az ársáv, nálunk az átlagár 7 millió forint. Ebben persze benne van a 800 ezer forintos Suzuki Ignis is, illetve a 38 millió forintos Audi Q7-es kocsi is. A rangsor szinte ugyanaz, a Škoda Octavia magasan vezeti a rangsort, a második helyre nálunk az Audi lépett fel. De ez egy egészen sajátos, speciális helyzet, mert mi 15 éve értékesítjük újra a győri Audi-gyár dolgozói autóit. Olyan ügyfélkör épült ki Zalában és Nagykanizsán, hogy van olyan, aki a 6. Audi gépkocsiját vásárolja utóbbi flottából. Nálunk a dobogó legalsó fokára a Volkswagen Golf és Passat típusok kerültek.

legnépszerűbb használt autók
A Skoda Octavia tágas belső tere miatt is népszerű
Fotó: Szakony Attila

Milyen autót vegyek?

Istiván Tamás kiemelte: ha valaki körülnéz a telephelyen, láthatja, hogy a Škoda Octavia típusból van a legtöbb. Ez azért van, mert a piac a kategória legjobb autójaként tekint rá. Ezt annak köszönheti, hogy megbízható, belső terei és csomagtartója tágas.

A használtautó-piac fekete bárányai

– Azzal érdemes tisztában lenni, hogy a 3-5 millió forintos ársávban 10-12 éves autók vannak – folytatta. – Az ott található gépkocsik 200 és 300 ezer kilométert teljesítettek, azokra nem tudnánk garanciát vállalni. Ezzel szemben a kereskedésben 5 éves vagy annál fiatalabb autókat lehet találni maximum 120 ezer kilométert futott autókkal.

legnépszerűbb használt autók
A Volkswagen Golf örök darab, főleg ebben a tűzpiros színben, Schell Tamás szerint valóban megnyerő. Ahogy látszik, elkelt...
Fotó: Szakony Attila

A Golf örök?

Istiván Tamás beszélt a Volkswagen Golf kiemelkedő sikeréről is. Szerinte kategóriateremtő hírében áll, sok autógyártó a Golf méreteit, kompakt felépítményét tartotta mintának és olyan modelleket készített. A mai napig egy Volkswagen Golf unikális autó újonnan és használtan egyaránt. Örök klasszikus, ami soha nem megy ki a divatból.

Használt autók Zalában

Fotók: Szakony Attila

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu