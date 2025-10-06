Olvasóink megmondták: ez a legjobb étterem Zalában

Hogy melyik a legjobb étterem Zalában? Nyilván mindenkinek más, ízlés dolga. A Gault&Millau francia étteremkalauz több zalai éttermet értékelt, ezekről itt, itt, itt és itt olvashat.

Kiderült, melyik a legjobb étterem Zalában. Olvasóink közül sokan szavaztak a nemesnépi Noble'S Étteremre

Forrás: Noble’s Étterem

Olvasóink értékelése szerint is összeállítottuk a legjobb zalai éttermek listáját. A kérdésre érkezett kommentek alapján a nemesnépi Noble’s Étterem a legjobb étterem Zalában, olvasóink szerint, hisz erre a helyre érkezett a legtöbb voks.

Hasonlóan népszerű Lentiben a Salamon Söröző házias ízeivel és nagy adag ételeivel. Alig marad le mögötte a Főnix Fogadó szintén Lentiben. A hozzászólók véleménye szerint kiváló étterem Zalában Vándor Vigadó és a Kiskondás Étterem Zalaegerszegen, a Betyártanya Étterem Zalabaksán, a Kantin Gasztrokocsma Lovásziban, Zsebi Kifőzdéje Zalaváron, a Zöld Elefánt Étterem Zalaapátiban és a Csali Csárda Egerváron. Több szavazatot kaptak mellettük a Galeri, a Véndiófa, a Napfény és a Fehér Hattyú éttermek Zalaegerszegen, a Vénusz Panzió és Vendéglő Bagodban, a Kilátó Borozó – Kemencés Gasztrokuckó és a La'Mar Étterem és Pizzéria Zalakaroson, a lenti Don Quijote Étterem és a letenyei M7 Vendéglő.