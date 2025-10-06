5 órája
Díszpolgári címet kapott a zalai település legidősebb lakója (galéria)
Liszóban szombaton az idősek napját tartottak a kultúrházban. Az eseményen amellett, hogy megvendégelték az időseket, a település legidősebb lakóját díszpolgári címmel tüntették ki. Hogy ki a település legidősebb lakója és miért érdemelte ki a díjat, cikkünkből kiderül.
A település legidősebb lakója mellett mintegy 90 idős él Liszóban
Fotó: Szakony Attila
A legidősebb lakó mellett a településen élő mintegy 90 idős embert is köszöntött Novák Csaba polgármester. Beszédében kiemelte: fontosnak tartják azt, hogy az előttük lévő generációt megbecsüljék, hiszen az élet kihívásaira ők készítették fel a most aktív korúakat. Azért, hogy most itt tartunk, van faluházunk és közösségi tereink, abban nagy részük volt.
Legidősebb lakó: mindenkinek kijár a tisztelet
Az eseményen részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is, aki ugyancsak lényegesnek gondolta azt, hogy megköszönjék az időseknek egy egész élet munkáját.
– A liszóiak közös munkája mutatkozik meg minden egyes utcán, épületen és közintézményen – folytatta. – Ez egy közös siker, fiatalabb és idősebb generáció közös sikere, de utóbbiak érdeme ebből a legtöbb. Meg kell köszönni a törődést, az egymásra való odafigyelést, és azt az önzetlen munkát, amit a közösségért tettek.
93 éves és igazi lokálpatrióta
Ezt követően Liszó község önkormányzata díszpolgári címmel tüntette ki a település legidősebb polgárát a 93 éves Decskó Ferencet. A férfi méltatásában elhangzott, hogy Feri bácsi igazi liszói lokálpatrióta. A településen élt, alapított családot és a környéken dolgozott. A közéleti szerepével kapcsolatban Vajóczki Gyuláné alpolgármester kiemelte: 1992-től 1999-ig a Liszó Községért Közalapítvány elnöke volt, mely idő alatt készült el a faluház, melynek építésében, társadalmi munkáiban jelentős részt vállalt.
Majd a rendezvényen a Zalaapáti Harmonika Zenekar és a helyi Viola Népdalkör adott kulturális műsort.
Idősek napja LiszónFotók: Szakony Attila
