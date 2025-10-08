Itt nyugodt lehetsz! A zalai városban még több kamera figyel majd

Az előző évben Zalaegerszegen, az egész városban, egész évben két lakásbetörés, nulla gépkocsifeltörés és nulla gépkocsilopás volt, sorolta bejegyzésében Balaicz Zoltán, hangsúlyozva: Zalaegerszeg a legbiztonságosabb város az 50 ezer fő feletti települési kategóriában, és a többi megyeszékhellyel összehasonlítva valóban kiemelkedően jó közbiztonsági mutatókat ér el.

Több térfigyelő kamera lesz majd Zalaegerszegen, amely a legbiztonságosabb város az 50 ezer fő felettiek között

Fotó: Antal Lívia

A legbiztonságosabb városban tovább javítanák az eredményeket

A polgármester közölte: tovább szeretnék erősíteni a közterületi jelenlétet, szorgalmazzák a kutyás járőrök alkalmazását, folytatják tevékenységüket a motoros és kerékpáros járőrök, és jelentősen emelkedik a közterületi kamerák száma.

"Számomra a biztonság azt jelenti, hogy kiszámítható és megbízható környezetben élhetek és dolgozhatok. Ahol tudom, hogy a családom, a közösségem és én magam is nyugodtak lehetünk – fizikai, anyagi és érzelmi értelemben is. A biztonság nemcsak a veszélyek elkerülését jelenti, hanem azt is, hogy van hova fordulni, ha baj van, és hogy döntéseinket stabil alapokon hozhatjuk meg. Zalaegerszeg egy ilyen hely: békés, barátságos, szerethető, nyugodt és biztonságos" - állt a bejegyzésben.

Balaicz Zoltán posztában az is szerepel: "Azért csatlakoztam A biztonság kedvéért digitális polgári körhöz, mert fontosnak tartom a polgári értékeken alapuló értelmes párbeszédet. Itt egymást meghallgatva, egymásnak a tiszteletet megadva, egymástól ötleteket, vagy éppen jó gyakorlatokat is átvéve cserélhetünk eszmét, vagy tehetünk gyakorlati lépéseket a biztonság témakörében." Mint kiemelte: az érdeklődők itt tudnak csatlakozni: https://www.facebook.com/groups/1307160177865423