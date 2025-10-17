Pedofil bűnelkövetők kasztrálása, drogszigor, elvándorlás – Lázár János nem kertelt a kanizsai Lázárinfón

Nagykanizsán az Ady utcában közel ötszázan várták Lázár János minisztert csütörtök kora este. A Lázárinfó - a szokásoknak megfelelően - a miniszter rövid politikai és gazdasági helyzetértékelésével kezdődött, majd elkezdtek sorjázni a kérdések a legkülönbözőbb témákban.

Közel 500 fős tömeg várta Lázár Jánost a kanizsai Lázárinfón. Fotó: Szakony Attila

Lázárinfó - minden kistelepülést bekapcsolnak a tömegközlekedésbe

A kérdések egy jó része a vasúti és közúti közlekedésre vonatkozott, melyekre konkrét válaszokat adott a miniszter. Ugyanakkor azt is bejelentette, hogy december 14-től minden magyar kistelepülést bekapcsolnak a buszközlekedésbe, ami azt jelenti, hogy naponta három járatpárral lehet majd eljutni a járási székhelyekre, illetve onnan haza.

A pedofil bűnelkövetők kasztrálására vonatkozó törvényjavaslatot nyújt be Lázár János. Fotó: Szakony Attila

Törvényjavaslat a kasztrálásról

Volt, aki azt kérdezte, milyen büntetést látna indokoltnak a miniszter a pedofilokkal szemben. Lázár János kijelentette: - Ha valaki ebben az országban a pedofíliával kapcsolatban világosan beszélt, az én vagyok. Én a halálbüntetés pártján vagyok. Akik egy magatehetetlen gyermek vagy idős ember ellen elkövetnek bűncselekményt, azok fizessenek az életükkel – jegyezte meg, majd hozzátette: a pedofil bűnelkövetőkkel szemben ő a kasztrálást is jó megoldásnak tartja, éppen ezért Kocsis Máté képviselővel közösen erről szóló törvényjavaslatot kíván benyújtani a Parlamentnek.

A szigorításnak elsősorban a drogterjesztők a célpontjai - szögezte le a miniszter. Fotó: Szakony Attila

Marad a szigor a drog terén

A Lázárinfón fiatalok is szót kaptak, egy lány azt kérdezte, miért üldözi a kormány az alkalmi drogfogyasztókat, illetve azokat, akik gyógyszerként használják a marihuánát? Lázár János e téma kapcsán is határozott véleményt fogalmazott meg. - A szigorításnak elsősorban a drogterjesztők a célpontjai, de nagyon nehéz meghúzni a határt a füves cigit alkalmanként használók és a rendszeres drogfogyasztók között.

A miniszter elárulta: sok olyan családdal beszélgetett, ahol a gyermek alkalmi droghasználó volt, de később egyre keményebb drogokhoz nyúlt, mígnem szétesett a teljes család. - Az ilyen történetek engem inkább a körültekintő szigor irányába tolnak, mint a nagyvonalú, engedékeny szabályozás felé - mondta.