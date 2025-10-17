38 perce
Pedofil bűnelkövetők kasztrálása, drogszigor, elvándorlás – Lázár János nem kertelt a kanizsai Lázárinfón
Bővelkedett tabudöntögető kijelentésekben a csütörtökön kora este rendezett Lázárinfó Nagykanizsán. Lázár János építési és közlekedési miniszter határozott álláspontot képviselt a pedofília és a drogterjesztés büntetéséről, de adott útravalót a menni vagy maradni kérdés kapcsán is a kanizsai Lázárinfó keretében.
Lázárinfó Nagykanizsán - kőkemény kérdésekben foglalt állást a miniszter
Nagykanizsán az Ady utcában közel ötszázan várták Lázár János minisztert csütörtök kora este. A Lázárinfó - a szokásoknak megfelelően - a miniszter rövid politikai és gazdasági helyzetértékelésével kezdődött, majd elkezdtek sorjázni a kérdések a legkülönbözőbb témákban.
Lázárinfó - minden kistelepülést bekapcsolnak a tömegközlekedésbe
A kérdések egy jó része a vasúti és közúti közlekedésre vonatkozott, melyekre konkrét válaszokat adott a miniszter. Ugyanakkor azt is bejelentette, hogy december 14-től minden magyar kistelepülést bekapcsolnak a buszközlekedésbe, ami azt jelenti, hogy naponta három járatpárral lehet majd eljutni a járási székhelyekre, illetve onnan haza.
Törvényjavaslat a kasztrálásról
Volt, aki azt kérdezte, milyen büntetést látna indokoltnak a miniszter a pedofilokkal szemben. Lázár János kijelentette: - Ha valaki ebben az országban a pedofíliával kapcsolatban világosan beszélt, az én vagyok. Én a halálbüntetés pártján vagyok. Akik egy magatehetetlen gyermek vagy idős ember ellen elkövetnek bűncselekményt, azok fizessenek az életükkel – jegyezte meg, majd hozzátette: a pedofil bűnelkövetőkkel szemben ő a kasztrálást is jó megoldásnak tartja, éppen ezért Kocsis Máté képviselővel közösen erről szóló törvényjavaslatot kíván benyújtani a Parlamentnek.
Marad a szigor a drog terén
A Lázárinfón fiatalok is szót kaptak, egy lány azt kérdezte, miért üldözi a kormány az alkalmi drogfogyasztókat, illetve azokat, akik gyógyszerként használják a marihuánát? Lázár János e téma kapcsán is határozott véleményt fogalmazott meg. - A szigorításnak elsősorban a drogterjesztők a célpontjai, de nagyon nehéz meghúzni a határt a füves cigit alkalmanként használók és a rendszeres drogfogyasztók között.
A miniszter elárulta: sok olyan családdal beszélgetett, ahol a gyermek alkalmi droghasználó volt, de később egyre keményebb drogokhoz nyúlt, mígnem szétesett a teljes család. - Az ilyen történetek engem inkább a körültekintő szigor irányába tolnak, mint a nagyvonalú, engedékeny szabályozás felé - mondta.
Itt élned és halnod kell...
Lázár János arra is reagált, hogy sok fiatal nem Magyarországon képzeli el a jövőjét ilyen vagy olyan okok miatt. A miniszter szerint sok dologról lehet beszélni, munkáról, lakhatásról, támogatásokról, de egy dologról nem lehet, az pedig a menni vagy maradni kérdéskör. - Azt gondolom, hogy 1945 után majdnem mindenki itthon maradt, 1956 után több millió magyar szenvedte végig a kommunizmust. Szerintem egy fiatalnak azt kell megértenie, hogy "itt élned és halnod kell!" - fogalmazott a miniszter, aki emlékeztetett: szüleink, nagyszüleink sokkal rosszabb kilátásokkal rendelkeztek, de a panaszkodás helyett rengeteg munkával és nehézség árán építették az országot. - Aki úgy dönt, hogy itt marad, az számíthat ránk, mindenkinek lehetőséget fogunk teremteni a boldoguláshoz - szögezte le Lázár János.
