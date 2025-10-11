október 11., szombat

Brigitta névnap

18°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kötetlenül

2 órája

Lázárinfó lesz Nagykanizsán

Címkék#Cseresnyés Péter#Lázárinfó#Nagykanizsa

Zaol.hu
Lázárinfó lesz Nagykanizsán

Lázár János miniszter a jövő héten Nagykanizsán tart lakossági fórumot.

Fotó: Lázár János/facebook

Október 16-án, azaz jövő hét csütörtökön 17 órától Lázár János miniszter tart lakossági fórumot Nagykanizsán, az Ady utcában a Posta előtt. A kötetlen, őszinte beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, bárki felteheti kérdéseit bármilyen témában - osztotta meg az információt közösségi oldalán Cseresnyés Péter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu