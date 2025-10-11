Kötetlenül
Lázárinfó lesz Nagykanizsán
Lázár János miniszter a jövő héten Nagykanizsán tart lakossági fórumot.
Fotó: Lázár János/facebook
Október 16-án, azaz jövő hét csütörtökön 17 órától Lázár János miniszter tart lakossági fórumot Nagykanizsán, az Ady utcában a Posta előtt. A kötetlen, őszinte beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, bárki felteheti kérdéseit bármilyen témában - osztotta meg az információt közösségi oldalán Cseresnyés Péter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője.
