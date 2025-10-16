Lesz élet a vagongyár után? – Lázár János ipari fejlesztést ígért Nagykanizsának (galéria)

Összefoglalónkban csak a kanizsaiaknak szánt ígéretekkel foglalkozunk, egy későbbi cikkben kitérünk Lázár János miniszter egyéb, tabudöntögető mondataira is, amit a pedofília vagy éppen a drogterjesztés kapcsán mondott a kanizsai Lázárinfó keretében.

Lázár János a kanizsai Lázárinfón is azt kérte: mindenki hallgassa meg a másikat. Fotó: Szakony Attila

Lázárinfó – közúti és vasúti fejlesztések

A miniszter már a lakossági fórum elején jelezte, hogy a kormánynak vannak "tartozásai" Nagykanizsa vonatkozásában, éppen ezért konkrét fejlesztési ígéretekről is szó esett. Lázár János leszögezte, jelenleg is zajlik a Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti 74-es út négysávosításának tervezése, ami azt jelenti, hogy 2026-27-ben elkezdődhet a területek kisajátítása, azt követően pedig a beruházás. A miniszter hasonlóképpen fogalmazott a déli elkerülő út kapcsán is, azaz ismét megerősítette ezen útszakasz megépítését.

A tárcavezető kérdésre válaszolva bejelentette azt is, nekikezdenek a Nagykanizsa-Balatonszentgyörgy vasútvonal modernizálásának,a tervek szerint olyan pályavonalat alakítanak ki, hogy a vonatok legalább 120 kilométer/órás sebességgel tudjanak közlekedni a mostani 40 kilométer/órás sebesség helyett.

Nagykanizsán az Ady utcában mintegy ötszázan várták Lázár János minisztert. Fotó: Szakony Attila

Vasúti gépgyártó kapacitás is érkezhet Kanizsára

A lakossági fórumon a vagongyár ügye is felvetődött, melyről Lázár János egyértelműen elmondta, a beruházó az időközben kitört orosz-ukrán háború miatt gondolta meg magát. A tárcavezető azt is jelezte: mindezek ellenére fontosnak tartja, hogy Nagykanizsára olyan gépgyártási kapacitás vagy egyéb ipari tevékenység települjön, ami új munkahelyeket biztosíthat az itt élők számára. Ezért a következő időszakban felmérés készül, hogy a Tungsram vagy a DKG telephelyei alkalmasak-e ilyen beruházások fogadására. Amennyiben igen, úgy a hazai vasúti gyártókapacitásokból a dél-zalai város is részesedhet – tett ígéretet Lázár János.

A nagykanizsai Lázárinfó egyébként normális mederben zajlott, az ellenzéki hangok úgyanúgy szót kaptak, mint a kormánypártot támogatók. Persze, ettől függetlenül némelyik hozzászólás hangos véleménynyilvánítást váltott ki, de a fórumon résztvevők megértették, a pártszimpátiát minden esetben megelőzi "az egy városhoz és az egy országhoz" való tartozás.