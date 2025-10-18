Felső légúti megbetgedések
1 órája
Újabb osztályokon számíthatunk látogatási korlátozásra a Keszthelyi Kórházban
Újabb két osztályon szigorítják a látogatás rendjét
Forrás: Keszthelyi Kórház
A Keszthelyi Kórház a Facebook-oldalán közölte: a felső légúti megbetegedések számának emelkedése miatt 2025. október 13-tól a krónikus osztályon fennálló korlátozásokat kiterjesztik az intézmény belgyógyászati és ápolási osztályára is.
A posztban kiemelik: egy beteghez egy hozzátartozó érkezhet 10 perces látogatási időre, s belépéskor szükséges a kézfertőtlenítés és az orr-száj maszk használata. A rendelkezések visszavonásig érvényesek.
