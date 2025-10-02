Több kilométeres torlódás alakult ki a dunántúli autópályán

Ugyancsak az M7-es autópályát érintő hír, hogy a Letenye felé vezető oldalon Velence térségében új terelést építettek ki, ami ugyancsak lassulás és torlódás előidézője lehet. A 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba, valamint a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható. Ez utóbbi oka – mint az korábban már megírtuk –, hogy Velencénél az autópálya felett átívelő új gyalogos hidat építenek ki. A híd első elemeinek beemeléséről társportálunk, a feol.hu itt számolt be.

Velencénél új gyalogos és kerékpáros híd épül, emiatt ismét lassulás és torlódás alakulhat ki

Forrás: Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.