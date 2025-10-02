október 2., csütörtök

Közlekedés

2 órája

Több kilométeres torlódás alakult ki a dunántúli autópályán

Közlekedési káosszal indult a csütörtök reggel a Zala vármegyét a fővárossal összekötő M7-es autópályán. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. információs oldala, az Útinform szerint a Budapest felé vezető oldalon, Érd térségében egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban, emiatt 3-4 kilométer hosszan lassulás és torlódás alakult ki.

Gyuricza Ferenc

Ugyancsak az M7-es autópályát érintő hír, hogy a Letenye felé vezető oldalon Velence térségében új terelést építettek ki, ami ugyancsak lassulás és torlódás előidézője lehet. A 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba, valamint a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható. Ez utóbbi oka – mint az korábban már megírtuk –, hogy Velencénél az autópálya felett átívelő új gyalogos hidat építenek ki. A híd első elemeinek beemeléséről társportálunk, a feol.hu itt számolt be

Velencénél új gyalogos és kerékpáros híd épül, emiatt lassulás és torlódás várható
Velencénél új gyalogos és kerékpáros híd épül, emiatt ismét lassulás és torlódás alakulhat ki
Forrás: Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

 

 

