október 10., péntek

Gedeon névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadások

1 órája

Lassíthatók az öregedési folyamatok? - Folytatódik a Szenior Akadémia a zalai városban

Címkék#Lentiben#Szenior Akadémia#program

Korosa Titanilla

Október 13-án, hétfőn folytatódik Lentiben a Szenior Akadémia programja a városi művelődési központban. A 17 órakor kezdőd rendezvényen Kovács Anikó természetgyógyász tart előadást Természetes öregedési folyamatok és azok lassítása címmel. A továbbiakban október 20-án ugyancsak 17 órai kezdettel Gáspár Lívia, a Kolping Gondozási Központ igazgatója tart majd előadást a szociális ellátórendszer igénybe vételének lehetőségeiről. November 12-én az Ügyfélkapu+ és a DÁP alkalmazásról lesz tájékoztató 16 órakor. A programsorozatot december 10-én Pete Polgár Máté rédicsi plébános Az ünnepek emlékei és értékei című előadása zárja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu