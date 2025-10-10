Lassíthatók az öregedési folyamatok? - Folytatódik a Szenior Akadémia a zalai városban

Október 13-án, hétfőn folytatódik Lentiben a Szenior Akadémia programja a városi művelődési központban. A 17 órakor kezdőd rendezvényen Kovács Anikó természetgyógyász tart előadást Természetes öregedési folyamatok és azok lassítása címmel. A továbbiakban október 20-án ugyancsak 17 órai kezdettel Gáspár Lívia, a Kolping Gondozási Központ igazgatója tart majd előadást a szociális ellátórendszer igénybe vételének lehetőségeiről. November 12-én az Ügyfélkapu+ és a DÁP alkalmazásról lesz tájékoztató 16 órakor. A programsorozatot december 10-én Pete Polgár Máté rédicsi plébános Az ünnepek emlékei és értékei című előadása zárja.