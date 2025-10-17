október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fáklyázás lehet a magyarázat

1 órája

Megvan, mi okozhatta a rejtélyes lángcsóvát a zalaegerszegi főút mentén - meglepő választ kaptunk!

Címkék#fáklyázás#gázvezeték#láng

Csütörtökön olvasói fotók alapján számoltunk be egy látványos jelenségről. Zalaegerszegen, a 74-es főút és a Balatoni út körforgalmának közelében lángnyelvek csaptak a magasba - vajon mi okozhatta?

Zaol.hu

A távolról készült fotókon a részletek ugyan nehezen kivehetők, de az egyértelműen látszik, hogy több méteres magasságba nyúlnak a lángnyelvek valahol a Decathlon áruház és KFC étterem szomszédságában. Mindez a délutáni csúcsforgalomban történt, így sokan tanúi voltak a jelenségnek. A fotók láttán munkatársunk a helyszínre sietett, de addigra nyoma sem volt már a lángoknak, és semmi rendkívülit nem tapasztaltunk a környéken.

Lángnyelvek kapaszkodtak a magasba csütörtökön délután a zalaegerszegi főút mentén. Olvasónk szolgált magyarázattal
Forrás: ZH

Csütörtöki cikkünket a Zaol Facebook-oldalára is posztoltuk, ahol egy kedves olvasónk magyarázatot adott a történtekre. Eszerint a Mező utcai gázvezeték-rekonstrukcióhoz kapcsolódó munkavégzés történt. A vezeték gázmentesítése, úgynevezett fáklyázás látható a képeken, az a művelet, amikor a vezetékben lévő gázt szabályozott körülmények között elégetik a szakemberek.

Egy másik olvasónk azt írta: közvetlenül a KFC mögött zajlott a munka, "magasba volt emelve egy állványszerűségen egy perzselő fej-féle", és több vezetéket is odahúztak. Messziről tényleg úgy nézett ki, mintha tűz lenne - jegyezte meg.

És volt, aki humorral közelített a kérdéshez: "egy eltévedt sárkány..." - azonosította a problémát egy kedves kommentelőnk.

Ezt olvasta már?


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu