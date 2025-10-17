Megvan, mi okozhatta a rejtélyes lángcsóvát a zalaegerszegi főút mentén - meglepő választ kaptunk!

A távolról készült fotókon a részletek ugyan nehezen kivehetők, de az egyértelműen látszik, hogy több méteres magasságba nyúlnak a lángnyelvek valahol a Decathlon áruház és KFC étterem szomszédságában. Mindez a délutáni csúcsforgalomban történt, így sokan tanúi voltak a jelenségnek. A fotók láttán munkatársunk a helyszínre sietett, de addigra nyoma sem volt már a lángoknak, és semmi rendkívülit nem tapasztaltunk a környéken.

Lángnyelvek kapaszkodtak a magasba csütörtökön délután a zalaegerszegi főút mentén. Olvasónk szolgált magyarázattal

Forrás: ZH

Csütörtöki cikkünket a Zaol Facebook-oldalára is posztoltuk, ahol egy kedves olvasónk magyarázatot adott a történtekre. Eszerint a Mező utcai gázvezeték-rekonstrukcióhoz kapcsolódó munkavégzés történt. A vezeték gázmentesítése, úgynevezett fáklyázás látható a képeken, az a művelet, amikor a vezetékben lévő gázt szabályozott körülmények között elégetik a szakemberek.

Egy másik olvasónk azt írta: közvetlenül a KFC mögött zajlott a munka, "magasba volt emelve egy állványszerűségen egy perzselő fej-féle", és több vezetéket is odahúztak. Messziről tényleg úgy nézett ki, mintha tűz lenne - jegyezte meg.

És volt, aki humorral közelített a kérdéshez: "egy eltévedt sárkány..." - azonosította a problémát egy kedves kommentelőnk.

