október 12., vasárnap

Miksa névnap

12°
+19
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miénk itt a tér

33 perce

Ilyen volt az 1995-ös Zala Szépe, emlékszik még, hogy ki nyert? (képgaléria)

Címkék#Lang Barbara#verseny#Zala Szépe

A Zala Szépe szépségverseny döntőjére 1995. június 24-én került sor a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. A tizennyolc éves nagykanizsai Lang Barbara szépségkirálynő udvarhölgyeinek a szintén tizennyolc éves kanizsai Balogh Juditot és a húszéves zalaegerszegi Könye Hajnalkát választotta a zsűri.

Nagy Betti
Ilyen volt az 1995-ös Zala Szépe, emlékszik még, hogy ki nyert? (képgaléria)

Lang Barbara, az 1995-ös szépségkirálynő, Pezzetta Umberto fotója

Forrás: ZH-Archívum

A nyertes hölgyek meghatottan válaszoltak a Zalai Hírlap újságírójának kérdéseire: „- Hirtelen nem is tudom, mit mondjak, igazán még fel sem fogtam, mi történt— mondta a koronázás után a 18 éves Lang Barbara, aki idén végzett a Mező-gimnázium külkereskedelmi szakán. — Tavaly udvarhölgyi címet nyertem, s most sem azért jöttem ide, hogy learassam a babérokat. De persze nagyon boldog vagyok... 

Balogh Judit is alaposan meglepődött. — Hát arra aztán végképp nem gondoltam, hogy helyezést érek el, ilyen rövid hajjal. Emiatt nem is akartam indulni, de aztán mégis próbálkoztam. Nem bántam meg, ez szuper érzés és örök élmény...

— Nem is találok szavakat... Soha nem voltam még ilyen versenyen, most is csak apu biztatott, hogy nevezzek — így Könye Hajnalka. — Meglepett az eredmény, hiszen nagyon szépek voltak a lányok...” (Zalai Hírlap, 1995. június 26.)

Zala Szépe 1995

Fotók: ZH-Archívum

Olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu