Ilyen volt az 1995-ös Zala Szépe, emlékszik még, hogy ki nyert? (képgaléria)
A Zala Szépe szépségverseny döntőjére 1995. június 24-én került sor a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. A tizennyolc éves nagykanizsai Lang Barbara szépségkirálynő udvarhölgyeinek a szintén tizennyolc éves kanizsai Balogh Juditot és a húszéves zalaegerszegi Könye Hajnalkát választotta a zsűri.
Lang Barbara, az 1995-ös szépségkirálynő, Pezzetta Umberto fotója
Forrás: ZH-Archívum
A nyertes hölgyek meghatottan válaszoltak a Zalai Hírlap újságírójának kérdéseire: „- Hirtelen nem is tudom, mit mondjak, igazán még fel sem fogtam, mi történt— mondta a koronázás után a 18 éves Lang Barbara, aki idén végzett a Mező-gimnázium külkereskedelmi szakán. — Tavaly udvarhölgyi címet nyertem, s most sem azért jöttem ide, hogy learassam a babérokat. De persze nagyon boldog vagyok...
Balogh Judit is alaposan meglepődött. — Hát arra aztán végképp nem gondoltam, hogy helyezést érek el, ilyen rövid hajjal. Emiatt nem is akartam indulni, de aztán mégis próbálkoztam. Nem bántam meg, ez szuper érzés és örök élmény...
— Nem is találok szavakat... Soha nem voltam még ilyen versenyen, most is csak apu biztatott, hogy nevezzek — így Könye Hajnalka. — Meglepett az eredmény, hiszen nagyon szépek voltak a lányok...” (Zalai Hírlap, 1995. június 26.)
Zala Szépe 1995Fotók: ZH-Archívum
