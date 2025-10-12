Ilyen volt az 1995-ös Zala Szépe, emlékszik még, hogy ki nyert? (képgaléria)

A nyertes hölgyek meghatottan válaszoltak a Zalai Hírlap újságírójának kérdéseire: „- Hirtelen nem is tudom, mit mondjak, igazán még fel sem fogtam, mi történt— mondta a koronázás után a 18 éves Lang Barbara, aki idén végzett a Mező-gimnázium külkereskedelmi szakán. — Tavaly udvarhölgyi címet nyertem, s most sem azért jöttem ide, hogy learassam a babérokat. De persze nagyon boldog vagyok...

Balogh Judit is alaposan meglepődött. — Hát arra aztán végképp nem gondoltam, hogy helyezést érek el, ilyen rövid hajjal. Emiatt nem is akartam indulni, de aztán mégis próbálkoztam. Nem bántam meg, ez szuper érzés és örök élmény...

— Nem is találok szavakat... Soha nem voltam még ilyen versenyen, most is csak apu biztatott, hogy nevezzek — így Könye Hajnalka. — Meglepett az eredmény, hiszen nagyon szépek voltak a lányok...” (Zalai Hírlap, 1995. június 26.)