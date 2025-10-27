40 perce
Őszi séta a Várkertben, ünnepi díszben a gyönyörű Lánchíd
Október 24-én, pénteken, az ünnepek után a hosszú hétvégén utaztunk Budapestre. El is felejtettük, hogy ilyenkor milyen szépen kivilágítják a főváros legszebb hídját este. A Lánchíd mellett a Várkert Bazárban, ebben az építészeti-művészeti-természeti ékszerdobozban sétáltunk, ahol az ősz színei csalogattak a gyönyörű kertbe.
Fellobogózták, ilyen gyönyörű most a Lánchíd.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
A rakparton néhány éve készült Kolodko-gerillaszobrot fedeztünk fel az Erzsébet híd budai hídfőnél, ezúttal a bájos kis patkányséf bújt meg a köztéren. S bár a szeles, viharos idő nem volt a legideálisabb a kiránduláshoz, ám feledtette mindezt velünk a Duna látványa: útjukra indultak a sétahajók, köztük a Kisfaludy lapátkerekes gőzös. Az esti koncert után pedig még egy utolsó pillantást vetettünk az országházra, a trikolór fényű Lánchídra, s búcsút intettünk a fővárosnak. Bizony, Budapest ősszel is csodás.
Ünnepi díszben a Lánchíd és a Várkert BazárFotók: Mozsár Eszter