Őszi séta a Várkertben, ünnepi díszben a gyönyörű Lánchíd

A rakparton néhány éve készült Kolodko-gerillaszobrot fedeztünk fel az Erzsébet híd budai hídfőnél, ezúttal a bájos kis patkányséf bújt meg a köztéren. S bár a szeles, viharos idő nem volt a legideálisabb a kiránduláshoz, ám feledtette mindezt velünk a Duna látványa: útjukra indultak a sétahajók, köztük a Kisfaludy lapátkerekes gőzös. Az esti koncert után pedig még egy utolsó pillantást vetettünk az országházra, a trikolór fényű Lánchídra, s búcsút intettünk a fővárosnak. Bizony, Budapest ősszel is csodás.